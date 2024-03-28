Ипотека для участников СВО — доступные программы и условия получения займа

Не смотря на то, что участники СВО имеют такие же условия как и обычные заемщики, для них существуют некоторые послабления. Например, при строительстве дома по условиям программы необходимо возвести и зарегистрировать жилье в течении 1 года после заключения ипотечного договора. Однако, на участников спецоперации это правило не распространяется — они могут оформить льготные каникулы на период мобилизации + добавить еще 30 дней.