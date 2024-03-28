newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта, 15:15

Published 28 марта, 15:15

Modified 9 сентября, 20:57

Updated 9 сентября, 20:57

Эксперт рассказал о льготных условиях для заемщиков со статусом СВО

Ипотека для участников СВО — доступные программы и условия получения займа

28 марта 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт рассказал о льготных условиях для заемщиков со статусом СВО

Эксперт рассказал о льготных условиях для заемщиков со статусом СВО

Эксперт рассказал о льготных условиях для заемщиков со статусом СВО, а также банках, которые выдают военную и льготную ипотеку

Ипотека для участников СВО под 2%

Президент России Владимир Путин объявил о предоставлении участникам спецопераций и ветеранам боевых действий возможности получить ипотечный кредит по привлекательной процентной ставке всего 2%.

Это важное решение было озвучено в рамках послания Президента Федеральному собранию. Эта инициатива призвана поддержать тех, кто самоотверженно служил в спецоперациях и участвовал в боевых действиях. Такая льготная процентная ставка позволит им взять ипотеку по более выгодными условиями.

Эксперт Оксана Васильева, к. ю. н. и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рассказала NEWIA.ru какие льготные ипотеки доступны участникам СВО и банках, выдающих кредит для данной категории граждан.

Ипотека для участников СВО под 2%Ипотека для участников СВО под 2%
Ипотека для участников СВО под 2%. Фото: 1MI

Условия льготной ипотеки для участников СВО в 2023 и 2024 годах

Ипотеку может взять любой человек, который мобилизован или работает по контракту. Для данной категории граждан доступны три программы:

  • военная ипотека от 5,85 до 12%
  • льготная ипотека 8%
  • семейная ипотека 6%

Военная ипотека для участников СВО

Военная ипотека подходит россиянам, которые проходят военную службу по контракту и включены в специальный реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС). С 2022 года мобилизованные также могут воспользоваться данной программой, так как имеют статус военных-контрактников, став участниками НИС.

Процедура получения военной ипотеки сводится к тому, что на имя служащего открывается специальный счет, на который ежегодно поступают деньги из бюджета. На 2024 год сумма составляет 365 346,6 рублей, которые можно потратить на целевую покупке недвижимости.

Военная ипотека для участников СВОВоенная ипотека для участников СВО
Военная ипотека для участников СВО. Фото: 1MI

Льготная, Семейная и иные виды ипотек для СВО

Если по каким то причинам заемщик не может воспользоваться военной ипотекой, то для него и членов семей военнослужащего доступна льготная или семейная ипотека.

Также в 2024 году участников СВО включили в ипотеку на Дальнем Востоке и в Арктической зоне под 2% без учета возраста и семейного положения.

Не смотря на то, что участники СВО имеют такие же условия как и обычные заемщики, для них существуют некоторые послабления. Например, при строительстве дома по условиям программы необходимо возвести и зарегистрировать жилье в течении 1 года после заключения ипотечного договора. Однако, на участников спецоперации это правило не распространяется — они могут оформить льготные каникулы на период мобилизации + добавить еще 30 дней.

Банки, предоставляющие ипотеку для участников СВО

Многие крупные банки России предлагают специальные программы ипотеки для участников СВО, рассказывает Оксана Васильева. Вот некоторые из них:

  1. Сбербанк: Является одним из крупнейших представителей ипотечных кредитов в стране, включая специальные условия для военнослужащих.
  2. ВТБ: Предлагает льготные программы ипотеки для участников СВО с возможностью получения кредита под сниженную процентную ставку.
  3. Газпромбанк: Имеет специализированные предложения ипотеки для военнослужащих и участников специальных операций.
  4. Альфа-Банк: Предлагает программы ипотеки с льготными условиями для данной категории граждан.

Особенности ипотеки для СВО

Эксперт отмечает, что условия ипотечных программ для участников СВО могут варьироваться от банка к банку, но обычно включают следующие характеристики:

  • Сниженная процентная ставка — часто ставки по таким ипотекам значительно ниже стандартных предложений на рынке.
  • Срок кредитования — может быть увеличен, что позволяет уменьшить ежемесячный платеж.
  • Процедура одобрения — упрощенное рассмотрение заявок и минимальный пакет документов для участников СВО.
  • Дополнительные льготы — возможность использования материнского капитала, государственных субсидий и других форм поддержки.
Особенности ипотеки для СВООсобенности ипотеки для СВО
Особенности ипотеки для СВО. Фото: 1MI

Также предполагается, что в скором времени всем участникам и ветеранам СВО будет списаны долги по потребительским кредитам. Это означает, что во время прохождения службы на ежемесячные платежи не будут начисляться проценты — их заплатит государство, компенсировав банку часть прибыли за неполученный доход. Об этом стало известно после принятия закона в первом чтении Государственной Думы РФ.

«Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга, — сказал Вячеслав Володин. — Принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну».
Новые условия для сельской ипотеки в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Мораторий на неустойку в 2024 году — россияне лишились денег за свою квартируСтавка ЦБ не упадет, пока существует льготная ипотекаК концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика