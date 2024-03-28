Ипотека для участников СВО — доступные программы и условия получения займа

Posted 28 марта, 15:15
Published 28 марта, 15:15
Modified 9 сентября, 20:57
Updated 9 сентября, 20:57
Президент России Владимир Путин объявил о предоставлении участникам спецопераций и ветеранам боевых действий возможности получить ипотечный кредит по привлекательной процентной ставке всего 2%.
Это важное решение было озвучено в рамках послания Президента Федеральному собранию. Эта инициатива призвана поддержать тех, кто самоотверженно служил в спецоперациях и участвовал в боевых действиях. Такая льготная процентная ставка позволит им взять ипотеку по более выгодными условиями.
Эксперт Оксана Васильева, к. ю. н. и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рассказала NEWIA.ru какие льготные ипотеки доступны участникам СВО и банках, выдающих кредит для данной категории граждан.
Ипотеку может взять любой человек, который мобилизован или работает по контракту. Для данной категории граждан доступны три программы:
Военная ипотека подходит россиянам, которые проходят военную службу по контракту и включены в специальный реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС). С 2022 года мобилизованные также могут воспользоваться данной программой, так как имеют статус военных-контрактников, став участниками НИС.
Процедура получения военной ипотеки сводится к тому, что на имя служащего открывается специальный счет, на который ежегодно поступают деньги из бюджета. На 2024 год сумма составляет 365 346,6 рублей, которые можно потратить на целевую покупке недвижимости.
Если по каким то причинам заемщик не может воспользоваться военной ипотекой, то для него и членов семей военнослужащего доступна льготная или семейная ипотека.
Также в 2024 году участников СВО включили в ипотеку на Дальнем Востоке и в Арктической зоне под 2% без учета возраста и семейного положения.
Не смотря на то, что участники СВО имеют такие же условия как и обычные заемщики, для них существуют некоторые послабления. Например, при строительстве дома по условиям программы необходимо возвести и зарегистрировать жилье в течении 1 года после заключения ипотечного договора. Однако, на участников спецоперации это правило не распространяется — они могут оформить льготные каникулы на период мобилизации + добавить еще 30 дней.
Многие крупные банки России предлагают специальные программы ипотеки для участников СВО, рассказывает Оксана Васильева. Вот некоторые из них:
Эксперт отмечает, что условия ипотечных программ для участников СВО могут варьироваться от банка к банку, но обычно включают следующие характеристики:
Также предполагается, что в скором времени всем участникам и ветеранам СВО будет списаны долги по потребительским кредитам. Это означает, что во время прохождения службы на ежемесячные платежи не будут начисляться проценты — их заплатит государство, компенсировав банку часть прибыли за неполученный доход. Об этом стало известно после принятия закона в первом чтении Государственной Думы РФ.
«Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга, — сказал Вячеслав Володин. — Принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну».
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