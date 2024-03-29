Светлаков прокомментировал предположения публики о давнем романе с Брежневой

Posted 29 марта, 11:30
Published 29 марта, 11:30
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Недавно в своем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец шоумен прокомментировал предположения публики. Он пояснил, что подобные слухи могли возникнуть на фоне проекта, в котором они принимали участие. Это фильм «Джунгли» (режиссер Александр Войтинский), где актеры играли супружескую чету.
Напомним, осенью 2023 года Вера Брежнева сообщила, что развелась с Константином Меладзе. Во время своего выступления в феврале певица адресовала ему трогательное послание, а во время концерта в Казахстане обратилась к нему со сцены.
Брежнева отметила, что ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Однако никаких обид на бывшего мужа у знаменитости нет.
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