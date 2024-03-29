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Posted 29 марта, 11:30

Published 29 марта, 11:30

Modified 9 сентября, 21:01

Updated 9 сентября, 21:01

Светлаков прокомментировал предположения публики о давнем романе с Брежневой

29 марта 2024, 11:30
В 2012 году в информационном пространстве активно обсуждались отношения актера Сергея Светлакова с певицей Верой Брежневой. Общественность предполагала, что у знаменитостей могут быть романтические отношения. В то время звезды опровергали подобные слухи.

Недавно в своем интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец шоумен прокомментировал предположения публики. Он пояснил, что подобные слухи могли возникнуть на фоне проекта, в котором они принимали участие. Это фильм «Джунгли» (режиссер Александр Войтинский), где актеры играли супружескую чету.

Напомним, осенью 2023 года Вера Брежнева сообщила, что развелась с Константином Меладзе. Во время своего выступления в феврале певица адресовала ему трогательное послание, а во время концерта в Казахстане обратилась к нему со сцены.

Брежнева отметила, что ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Однако никаких обид на бывшего мужа у знаменитости нет.

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