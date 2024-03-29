Стрижка «лисий хвост»: кому она подойдет и какие существуют варианты исполнения

Свое название стрижка получила из-за того, что сзади волосы напоминают по форме хвост лисы. Она подходит ко всем формам лица, поскольку визуально не меняет очертания. Стрижка хорошо гармонирует с челками разного вида: прямыми, косыми, градуированными. Противопоказано сочетать «лисий хвост» разве что с рваной асимметричной челкой, которая сама по себе служит ярким акцентом на волосах.