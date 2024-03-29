Стрижка «лисий хвост»: кому она подойдет и какие существуют варианты исполнения

Posted 29 марта, 13:12
Published 29 марта, 13:12
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Кому стоит выбирать эту стрижку? Какие варианты «лисьего хвоста» существуют? Расскажем и покажем на фото в сегодняшнем материале.
Свое название стрижка получила из-за того, что сзади волосы напоминают по форме хвост лисы. Она подходит ко всем формам лица, поскольку визуально не меняет очертания. Стрижка хорошо гармонирует с челками разного вида: прямыми, косыми, градуированными. Противопоказано сочетать «лисий хвост» разве что с рваной асимметричной челкой, которая сама по себе служит ярким акцентом на волосах.
Стрижка хорошо смотрится только на длинных волосах, при этом их структура особой роли не играет, главное — подобрать правильный вариант исполнения. Например, обладательницам гладких прямых локонов можно выстричь каскад или применить градуировку. Густые жесткие волосы лучше всего профилировать. Ослабленные локоны после осветления мастера оформляют с помощью градуировки горячими ножницами. Обладательницам волос короткой и средней длины придется подождать, пока локоны не отрастут.
Стрижку выполняют в двух базовых техниках: каскад и градуировка. Первая подразумевает оформление локонов в виде привычного каскада с окантовкой в виде треугольника, который, собственно, и представляет собой «лисий хвост».
Вторая техника — стрижка с плавной градуировкой и оформлением треугольных слоев. Ее, как и каскад, можно сочетать с градуировкой, филировкой, обработкой горячими ножницами.
Чтобы еще больше подчеркнуть структурность прядей, желательно сочетать «лисий хвост» с многослойными видами окрашивания, как, например, шатуш, омбре, балаяж, мелирование.
«Лисий хвост» — это не только красиво распущенные волосы. Стрижка позволяет делать разные прически и укладки. Можно собрать высокий хвостик, позаботившись о том, чтобы короткие верхние пряди не выбивались из него и выглядели опрятно.
Вполне возможно сделать косу, только не заплетая ее до конца, иначе более короткие пряди выбьются из плетения. Кончики лучше оставить незаплетенными, их достаточно просто слегка завить, тогда прическа будет смотреться цельной.
Чтобы собрать аккуратный пучок из «лисьего хвоста», нужно скрепить резинкой самые длинные пряди, а потом обернуть вокруг получившейся гульки более короткие.
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