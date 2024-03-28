Суд отказал в удовлетворении иска активиста к Егору Криду

Posted 28 марта, 12:28
Published 28 марта, 12:28
Modified 9 сентября, 20:56
Updated 9 сентября, 20:56
Как сообщает rambler.ru, истец посчитал песню Крида Pussy Boy оскорбляющей религиозные чувства, порочащей русский язык и загрязняющей информационное пространство. Активист потребовал от противоположной стороны 15 миллионов рублей за моральный ущерб, однако суд встал на сторону ответчика.
Ранее тот же активист требовал от музыканта Сергея Шнурова 10 миллионов рублей моральной компенсации за популяризацию асоциального образа жизни.
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