Как улучшить память. Раскрываем самые эффективные способы

Исследования показали, что чрезмерное потребление сахара может негативно сказываться на памяти. В ходе эксперимента с крысами, которым давали продукты с высоким содержанием сахара, было обнаружено снижение эмоционального возбуждения у животных и возникновение проблем с памятью. Подобные исследования на людях также показали, что избыточное потребление сахара приводит к ухудшению функции части мозга, ответственной за память. Поэтому наилучшим решением для поддержания здоровья памяти может быть отказ от излишнего потребления сладостей, газированных напитков и лишних порций шоколада.