Поддержание здоровья: как укрепить иммунитет и какие витамины пить

Он также включает в себя профилактические меры, такие как регулярные медицинские осмотры и скрининговые тесты, чтобы выявить потенциальные проблемы здоровья на ранних стадиях. Поддержание здоровья также может включать в себя отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, и поиск поддержки и помощи в случае необходимости. В целом, поддержание здоровья — это комплексный подход к жизни, направленный на достижение оптимального состояния физического и психологического благополучия.