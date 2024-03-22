Рецепты диетических сырников: легкое и вкусное блюдо для здорового питания

Posted 22 марта, 17:00
Published 22 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:38
Updated 9 сентября, 20:38
Принцип приготовления диетических сырников практически не отличается от стандартной схемы. Разница заключается в составе ингредиентов.
Что потребуется для приготовления блюда:
Рецепт:
В большой емкости, например в миске, нужно смешать муку, яйца, молоко, хлопья, заменитель сахара, творог, соль и разрыхлитель до получения однородной массы. Из этой массы формируем сырники, выкладываем на сковороду и жарим на среднем огне до тех пор, пока на поверхности не образуется корочка светло-коричневого цвета. С каждой стороны сырник нужно жарить в течение трех-четырех минут.
Готовое блюдо можно подавать с медом или с йогуртом, либо с ягодами.
Что нужно для приготовления сырников по этому рецепту:
Рецепт сырников:
В отдельной емкости смешиваем яйца, творог, соль и заменитель сахара. Затем добавляем муку, все перемешиваем тщательно до тех пор, пока не образуется однородная масса.
Пока сковорода разогревается на среднем огне, нужно сформировать сырники круглой формы, а потом жарить на растительном масле с каждой стороны в течение двух или трех минут, до образования корочки золотистого цвета. Обжаренные сырники можно выложить на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.
Какие ингредиенты нужны для приготовления сырников по этому рецепту:
Рецепт:
В миске протеин и творог тщательно перемешиваем до тех пор, пока не сформируется однородная масса. В нее добавляем яйцо, все повторно перемешиваем, затем добавляем соду, овсяные хлопья и соль и еще раз все перемешиваем.
На сковороду, предварительно разогретую на среднем огне, добавляем небольшое количество кокосового масла, выкладываем сформированные сырники. С каждой стороны сырники следует обжаривать в течение нескольких минут до появления корочки.
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