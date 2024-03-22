Рецепты диетических сырников: легкое и вкусное блюдо для здорового питания

В большой емкости, например в миске, нужно смешать муку, яйца, молоко, хлопья, заменитель сахара, творог, соль и разрыхлитель до получения однородной массы. Из этой массы формируем сырники, выкладываем на сковороду и жарим на среднем огне до тех пор, пока на поверхности не образуется корочка светло-коричневого цвета. С каждой стороны сырник нужно жарить в течение трех-четырех минут.