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Posted 22 марта, 17:00

Published 22 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 20:38

Updated 9 сентября, 20:38

Рецепты диетических сырников: легкое и вкусное блюдо для здорового питания

Рецепты диетических сырников: легкое и вкусное блюдо для здорового питания

22 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Рецепты диетических сырников: легкое и вкусное блюдо для здорового питания
Сырники, рецепты которых можно найти в интернете, не всегда получаются диетическими и, соответственно, подходящими для рациона тех, кто придерживается принципов правильного питания. Делимся рецептами по-настоящему диетических и полезных сырников!

Самые полезные сырники: рецепты

Принцип приготовления диетических сырников практически не отличается от стандартной схемы. Разница заключается в составе ингредиентов.

Сырники на сковороде

Что потребуется для приготовления блюда:

  • творог обезжиренный — 500 г,
  • яйцо — 2 штуки,
  • мука — 2 столовые ложки,
  • овсяные хлопья — 2 столовые ложки,
  • молоко обезжиренное — 2 столовые ложки,
  • сахарозаменитель — 1 чайная ложка,
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Рецепт:

В большой емкости, например в миске, нужно смешать муку, яйца, молоко, хлопья, заменитель сахара, творог, соль и разрыхлитель до получения однородной массы. Из этой массы формируем сырники, выкладываем на сковороду и жарим на среднем огне до тех пор, пока на поверхности не образуется корочка светло-коричневого цвета. С каждой стороны сырник нужно жарить в течение трех-четырех минут.

Готовое блюдо можно подавать с медом или с йогуртом, либо с ягодами.

Сырники с рисовой мукой

Что нужно для приготовления сырников по этому рецепту:

  • творог обезжиренный или низкой жирности — 500 г,
  • яйцо — 2 штуки,
  • рисовая мука — 4 столовые ложки,
  • сахарозаменитель — 1 чайная ложка,
  • растительное масло — 1 чайная ложка.

Рецепт сырников:

В отдельной емкости смешиваем яйца, творог, соль и заменитель сахара. Затем добавляем муку, все перемешиваем тщательно до тех пор, пока не образуется однородная масса.

Пока сковорода разогревается на среднем огне, нужно сформировать сырники круглой формы, а потом жарить на растительном масле с каждой стороны в течение двух или трех минут, до образования корочки золотистого цвета. Обжаренные сырники можно выложить на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

Сырники с протеином

Какие ингредиенты нужны для приготовления сырников по этому рецепту:

  • творог обезжиренный — 200 г,
  • протеин — 30–40 г,
  • хлопья (овсяные) — 30 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • кокосовое масло — 10 г,
  • сода — половина чайной ложки.

Рецепт:

В миске протеин и творог тщательно перемешиваем до тех пор, пока не сформируется однородная масса. В нее добавляем яйцо, все повторно перемешиваем, затем добавляем соду, овсяные хлопья и соль и еще раз все перемешиваем.

На сковороду, предварительно разогретую на среднем огне, добавляем небольшое количество кокосового масла, выкладываем сформированные сырники. С каждой стороны сырники следует обжаривать в течение нескольких минут до появления корочки.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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