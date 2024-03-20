В апреле Кейт Миддлтон может публично рассказать о своем здоровье

В начале этой недели принцесса Уэльская неожиданно призналась публике в том, что самостоятельно потрудилась над снимком в фоторедакторе, назвав себя фотографом-любителем. По словам друга и советника пары, единственная ошибка Кейт заключается в том, что она не предупредила свою команду в редактировании изображения.