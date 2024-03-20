В апреле Кейт Миддлтон может публично рассказать о своем здоровье

Posted 20 марта, 12:16
Published 20 марта, 12:16
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
Как сообщили близкие друзья королевской семьи, Уильям и Кейт расстроены информационными спекуляциями по поводу их брака. Поэтому в следующем месяце принцесса может на публичных мероприятиях дать комментарии по поводу своего здоровья.
Известно, что 16 января принцессе Уэльской сделали операцию. После этого она перестала появляться на публике. Единственный снимок королевской семьи, опубликованный за это время, вызвал много вопросов и подозрений. Из-за заметной ретуши его называли фейковым.
23 апреля, в день рождения принца Луи, ожидается новая семейная фотография королевской семьи. Сообщается, что это может послужить поводом, чтобы принцесса дала публике обратную связь по поводу своего здоровья.
По словам близкого к королевской семье источника, Уильям и Кейт ценят любовь и привязанность публики к своим наследникам и знают, что общественность всегда с нетерпением ждет их дни рождения.
Как передает The Sunday Times со ссылкой на слова одного из друзей королевской семьи, принц и принцесса Уэльские предпочитают быть открытыми. Они обо всем расскажут публике, когда почувствуют, что готовы к этому.
Комментируя отретушированный снимок, Кейт призналась, что хотела просто «принести немного радости» и выпустить обнадеживающую фотографию в знак благодарности общественности за постоянную поддержку. Об этом заявил близкий к королевской семье источник.
По словам другого источника, отретушированная фотография — это попытка создать отполированный образ, которого ожидает публика. Кейт знала, что все будут пристально рассматривать снимок, поэтому самостоятельно обработала его, чтобы семья выглядела как можно привлекательнее.
В начале этой недели принцесса Уэльская неожиданно призналась публике в том, что самостоятельно потрудилась над снимком в фоторедакторе, назвав себя фотографом-любителем. По словам друга и советника пары, единственная ошибка Кейт заключается в том, что она не предупредила свою команду в редактировании изображения.
В ответ на просьбы общественности опубликовать оригинальный семейный снимок принцессы и ее детей в Кенсингтонском дворце заявили, что не будут этого делать.
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