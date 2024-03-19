Правда ли, что посуда с антипригарным покрытием вредна для здоровья

Еще один распространенный миф о тефлоне — посуду со сколами, царапинами и порезами нужно сразу же выбрасывать, поскольку приготовление на ней может быть вредным. Это неправда. Никакого вреда организму поврежденный тефлон не принесет. Правда, готовить на такой посуде будет неудобно — из-за разрушения защитного слоя пища может начать прилипать ко дну.