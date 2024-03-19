Правда ли, что посуда с антипригарным покрытием вредна для здоровья

Posted 19 марта, 12:13
Published 19 марта, 12:13
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
Слух о вреде антипригарного покрытия действительно имеет под собой реальную почву. Дело в том, что тефлон изначально производился с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ), а в нем использовался дополнительный эмульгатор — PFOA (перфтороктановая кислота). Этот полимер при нагревании может выделять токсичные вещества, способные нанести вред здоровью человека.
Но вредные вещества выделяются только под воздействием высоких температур — свыше 350 градусов, а средняя температура приготовления пищи на плите не достигает и 200 градусов, поэтому никаких негативных реакций при нагревании тефлона не происходит.
Кроме того, в настоящее время все известные мировые производители товаров с антипригарным покрытием, в том числе и отечественные, не используют в своем производстве PFOA.
Еще один распространенный миф о тефлоне — посуду со сколами, царапинами и порезами нужно сразу же выбрасывать, поскольку приготовление на ней может быть вредным. Это неправда. Никакого вреда организму поврежденный тефлон не принесет. Правда, готовить на такой посуде будет неудобно — из-за разрушения защитного слоя пища может начать прилипать ко дну.
Чтобы тефлон прослужил вам дольше, соблюдайте несколько простых правил:
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