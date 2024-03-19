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Posted 19 марта, 12:13

Published 19 марта, 12:13

Modified 9 сентября, 20:22

Updated 9 сентября, 20:22

Правда ли, что посуда с антипригарным покрытием вредна для здоровья

19 марта 2024, 12:13
О вреде посуды с антипригарным покрытием ходит множество домыслов и слухов. Мы выяснили, действительно ли тефлон вреден для здоровья и откуда появились мифы о небезопасности антипригарного покрытия.

Откуда появился миф о вреде антипригарного покрытия

Слух о вреде антипригарного покрытия действительно имеет под собой реальную почву. Дело в том, что тефлон изначально производился с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ), а в нем использовался дополнительный эмульгатор — PFOA (перфтороктановая кислота). Этот полимер при нагревании может выделять токсичные вещества, способные нанести вред здоровью человека.

Но вредные вещества выделяются только под воздействием высоких температур — свыше 350 градусов, а средняя температура приготовления пищи на плите не достигает и 200 градусов, поэтому никаких негативных реакций при нагревании тефлона не происходит.

Кроме того, в настоящее время все известные мировые производители товаров с антипригарным покрытием, в том числе и отечественные, не используют в своем производстве PFOA.

Еще один распространенный миф о тефлоне — посуду со сколами, царапинами и порезами нужно сразу же выбрасывать, поскольку приготовление на ней может быть вредным. Это неправда. Никакого вреда организму поврежденный тефлон не принесет. Правда, готовить на такой посуде будет неудобно — из-за разрушения защитного слоя пища может начать прилипать ко дну.

Как уменьшить риски при использовании антипригарной посуды

Чтобы тефлон прослужил вам дольше, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Приобретайте товар только известных и проверенных брендов.
  2. Не раскаляйте посуду во время готовки и не используйте ее для запекания пищи в духовке.
  3. Используйте для переворачивания продуктов специальные деревянные или каучуковые лопаточки, не пользуйтесь металлическими аксессуарами.
  4. Если вы заметили скол или трещину, то лучше замените посуду на новую.
#Общество#Здоровье#Мифы#Все материалы авторов
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