Что делать, если квартира куплена со скрытыми долгами по коммуналке

Если продавец этого не делает, то нужно написать заявление об открытии нового расчетного счета на имя нового владельца квартиры. С этого дня компания должна сделать перерасчет на бывшего и нынешнего хозяина, с учетом договора купли-продажи, и аннулировать текущую задолженность.