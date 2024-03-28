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Posted 28 марта, 08:00

Published 28 марта, 08:00

Modified 9 сентября, 20:56

Updated 9 сентября, 20:56

Что делать, если квартира куплена с долгами по коммуналке

Что делать, если квартира куплена со скрытыми долгами по коммуналке

28 марта 2024, 08:00
Фото: 1MI
Что делать, если квартира куплена с долгами по коммуналке

Собственникам рассказали, как бороться с долгами бывших владельцев квартиры

При покупке квартиры могут быть скрытые долги или компания сделала перерасчет за отопление. Как в таком случае действовать — в материале NEWIA.ru.

Что делать, если после приобретения квартиры возник долг по коммунальным платежам предыдущего владельца? Такое может произойти, если предыдущий владелец не своевременно передавал показания счетчиков или топливная компания сделала перерасчет и доначислила долг за отопление.

В соответствии с законодательством, все долги предыдущего хозяина по-прежнему остаются на нем. Исключение — взносы на капитальный ремонт дома, который числится за квартирой, а не за владельцем.

Что делать, если обнаружился долг предыдущих владельцев?

В первую очередь необходимо взять в бухгалтерии ресурсной организации счет на оплату долга. Также нужно связаться с бывшим жильцом и попросить оплатить долг.

Если продавец этого не делает, то нужно написать заявление об открытии нового расчетного счета на имя нового владельца квартиры. С этого дня компания должна сделать перерасчет на бывшего и нынешнего хозяина, с учетом договора купли-продажи, и аннулировать текущую задолженность.

Все коммунальные платежи будут приходить теперь только на нового собственника жилья, а со старым жильцом компания разбирается в самостоятельном порядке. Чаще всего, после игнорирования уведомлений о добровольной оплате на бывшего собственника подают в суд.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#ЖКХ
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