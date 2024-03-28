Что делать, если квартира куплена со скрытыми долгами по коммуналке

Posted 28 марта, 08:00
Published 28 марта, 08:00
Modified 9 сентября, 20:56
Updated 9 сентября, 20:56
Что делать, если после приобретения квартиры возник долг по коммунальным платежам предыдущего владельца? Такое может произойти, если предыдущий владелец не своевременно передавал показания счетчиков или топливная компания сделала перерасчет и доначислила долг за отопление.
В соответствии с законодательством, все долги предыдущего хозяина по-прежнему остаются на нем. Исключение — взносы на капитальный ремонт дома, который числится за квартирой, а не за владельцем.
В первую очередь необходимо взять в бухгалтерии ресурсной организации счет на оплату долга. Также нужно связаться с бывшим жильцом и попросить оплатить долг.
Если продавец этого не делает, то нужно написать заявление об открытии нового расчетного счета на имя нового владельца квартиры. С этого дня компания должна сделать перерасчет на бывшего и нынешнего хозяина, с учетом договора купли-продажи, и аннулировать текущую задолженность.
Все коммунальные платежи будут приходить теперь только на нового собственника жилья, а со старым жильцом компания разбирается в самостоятельном порядке. Чаще всего, после игнорирования уведомлений о добровольной оплате на бывшего собственника подают в суд.
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