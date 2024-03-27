Минстрой опубликовал среднерыночные цены на жилье

Posted 27 марта, 06:28
Published 27 марта, 06:28
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
На II квартал 2024 года установлена средняя рыночная стоимость жилья по Москве и регионам, стало известно в Минстрое. Всего в расчет взято 89 городов из восьми федеральных округов, а также присоединенные республики и области.
Так, самым дорогим жильем обладает столица России Москва — 175 695 ₽. На втором месте Санкт-Петербург — 165 315 ₽. На третьем Приморский край — 159 838 р.
Из всех федеральных округов Дальневосточный показал стабильно высокую стоимость жилья практически во всех областях, за исключением Бурятии (88 835 руб). Камчатский, Приморский, Хабаровский, Сахалинский и Чукотский округ и другие регионы имеют разбег от 140 до 150 тыс. руб.
Дешевле всего приобрести квартиру или построить дом в Северо-Кавказском федеральном округе, в нем стоимость жилого квадрата начинается от 46 тыс. руб.
Как сообщает Минстрой, показатели средней рыночной цены необходимы для социальных субсидий, которые выплачиваются россиянам по различным жилищным программам. Данные цифры актуализируются ежеквартально, чтобы оказываемая помощь соответствовала реальной стоимости недвижимости.
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