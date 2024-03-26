Застройщиков хотят обложить новыми сборами за инфраструктуру

Posted 26 марта, 07:24
Published 26 марта, 07:24
Modified 9 сентября, 20:48
Updated 9 сентября, 20:48
Омские застройщики получили предложение сдать деньги на детский сад.
На заседании совета города Омска застройщикам предложили сдавать деньги на строительство школ и детских садов по цене 6 тысяч рублей от стоимости одного квадратного метра или 6%. Предполагается, что данные средства будут поступать в местных бюджет и использоваться по прямому назначению.
Стройкомпании не против такого предложения, сообщает «Om1.ru», но это неизбежно приведет к удорожанию новостроек.
На данный момент застройщики уже имеют обязанность заключать договора на строительство социальных объектов на территориях строящихся жилых комплексов. В свою очередь, региональные власти компенсируют часть затрат.
Пока что предложение о сборах для застройщиков только обсуждаются, но в одном из городов России уже существовала такая практика. В 1995–2000 гг. в Красноярске проводились сборы на местные соцобъекты, однако Прокуратура признала данные сборы незаконными.
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