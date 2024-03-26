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Posted 26 марта, 07:24

Published 26 марта, 07:24

Modified 9 сентября, 20:48

Updated 9 сентября, 20:48

Застройщиков хотят обязать сдавать деньги на строительство социальных объектов

Застройщиков хотят обложить новыми сборами за инфраструктуру

26 марта 2024, 07:24
Фото: 1MI
Застройщиков хотят обязать сдавать деньги на строительство социальных объектов
Стройкомпании получили предложение сдать деньги на детский сад

Омские застройщики получили предложение сдать деньги на детский сад.

На заседании совета города Омска застройщикам предложили сдавать деньги на строительство школ и детских садов по цене 6 тысяч рублей от стоимости одного квадратного метра или 6%. Предполагается, что данные средства будут поступать в местных бюджет и использоваться по прямому назначению.

Стройкомпании не против такого предложения, сообщает «Om1.ru», но это неизбежно приведет к удорожанию новостроек.

На данный момент застройщики уже имеют обязанность заключать договора на строительство социальных объектов на территориях строящихся жилых комплексов. В свою очередь, региональные власти компенсируют часть затрат.

Пока что предложение о сборах для застройщиков только обсуждаются, но в одном из городов России уже существовала такая практика. В 1995–2000 гг. в Красноярске проводились сборы на местные соцобъекты, однако Прокуратура признала данные сборы незаконными.

С 2024 года дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Застройщик
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