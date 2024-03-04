Приемка квартиры: юристы рассказали о скрытых подвохах застройщиков

Posted 4 марта, 10:46
Published 4 марта, 10:46
Modified 9 сентября, 19:29
Updated 9 сентября, 19:29
Приемка квартиры от застройщика это долгожданный момент, но и одновременно — очень важный процесс, который в дальнейшем повлияет на качество жизни.
Марсель Ахметшин, юрист, генеральный директор агентства недвижимости HOMEWAY, отметил часто встречающийся брак от застройщика:
Заместитель генерального директора АНО «Стандарт Эксперт» Марина Кудашова рассказала, что с каждым годом количество судебных дел, связанных с недостатками в новых квартирах от застройщиков, только возрастает.
Эксперт рассказала, почему на ее взгляд так происходит:
1. Застройщики очень торопятся уложиться в сроки, чтобы избежать штрафов за задержку и побыстрее получить деньги от покупателей.
2. Низкая квалификация у строителей, которые фактически занимаются стройкой. Инженерный состав работает хорошо, чаще всего у них достаточно опыта и знаний. Но строители-работяги в большинстве случаев не имеют необходимого образования.
3. Слабая работа Технадзора. По-прежнему очень много коррупционных схем, контролирующие органы часто закрывают глаза даже на явные недостатки в строящихся домах.
4. Дом может быть ещё не сдан, но в чатах будущих жильцов уже будет много объявлений от юристов, которые предлагают свои услуги по составлению коллективных исков к застройщику. Вместо переговоров жильцов такие юристы сразу направляют в суд, эмоционально накручивая их на будущий конфликт.
5. Нежелание застройщиков договариваться с жильцами. В стоимость жилья уже заложены риски по выплате компенсаций за некачественное помещение. Застройщику важно быстрее сдать объект, даже если он будет с будущими судебными издержками.
6. Самое важное для застройщика — подписать все закрывающие документы (акты приёмки с гос органами). Дальнейшая судьба жилого дома его не сильно касается — со всеми будущими проблемами чаще всего разбираются уже управляющие компании. Найдя в квартирах скрытые недостатки, собственник квартиры не знает, как быть в такой ситуации, обращаясь именно к управляющей компании.
Исходя из опыта более 10-летней работы в данной сфере, Марина Кудашова предлагает собственникам жилья осуществлять приёмку квартиру с участием независимого эксперта. Это нужно для того, что ещё на этапе подписания акта приёмки квартиры собственник уже понимал, какие недостатки могут быть выявлены в помещении.
Недостатки могут быть явными и скрытыми. Например, к явным недостаткам можно отнести кривые стены и пол, щели в окнах. К скрытым недостаткам можно отнести, например, отсутствие вентиляционного короба.
«У нас на практике был случай, когда решетка вентиляционного хода была прикреплена к стене, но по факту носила декоративный характер: за этой решёткой вентиляционного короба не было. В итоге в квартире была плесень и грибок из-за нарушений технологии строительства» — рассказывает Марина Кудашова.
В последнее время новоселы предпочитают стороннюю помощь в приемке квартиры от застройщика, так как это позволяет сразу среагировать на проблемы и устранить их.
Но не каждый юрист способен оказать должную помощь. Если явные недостатки жилец и юрист смогут обнаружить самостоятельно, то скрытые недостатки могут быть выявлены в большинстве случаев только в присутствии эксперта-строителя. Поэтому, нужно аккуратно относиться к квалификации юристов и экспертов, предлагающие свои услуги приемщика — объясняет Марина Кудашова.
Хороший юрист сможет дать расширенную консультацию по всем вопросам собственника жилья, составить досудебную претензию застройщику, проконтролировать ход приёмки квартиры, способствовать мирному урегулированию спора с застройщиком.
Однако, эксперт-приемщик должен быть именно строителем с соответствующим образованием, опытом работы и разрешением на проведения экспертиз. Такой специалист должен быть объективным, а его заключение носить обоснованный характер. Нужно понимать, что это не просто осмотр — все действия эксперта должны быть направлены именно на выявление недостатков в помещении в соответствии с ГОСТ и СП.
Оксана Васильева, к. ю. н., доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рекомендует при первом визите в новостройку пригласить мастера-приемщика, который профессиональным взглядом может оценить состояние ремонта и заполнит дефектную ведомость, в которой указывают все недостатки.
Эта ведомость составляется в двух экземплярах, а у застройщика могут быть уже готовые бланки. Недостатки указываются со ссылками на пункты договора. Далее, нужно попросить представителя застройщика подписать дефектную ведомость и указать сроки на устранение дефектов.
Если застройщик не устраняет дефекты, составьте и направьте в адрес девелопера письменную претензию с требованием устранить дефекты. Обязательно укажите срок, в течение которого он должен исправить все недочеты.
Часто происходит так, что застройщик предлагает принять квартиру с дефектами — рассказывает Оксана Васильева. На такой случай есть три варианта развития событий: потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недоделок.
Марина Кудашова отмечает, что судебные процессы по некачественным новостройка длятся долго. С момента получения судом искового заявления, первое слушание назначается примерно через месяц и далее будет ещё несколько судебных заседаний, перерыв между которыми будет составлять примерно по одному месяцу.
Суд, вероятнее всего, назначит судебную строительно-техническую экспертизу, оплачивать которую будет сторона, попросившая суд о проведении такой экспертизы. Эта экспертиза длится не менее двух месяцев.
В большинстве случаев суд рассматривает вопрос о выплате компенсации жильцу за выявленные недостатки. Далее наступает этап обжалования вынесенного решения — это добавляет еще не менее 3 месяцев к общим срокам. Если обжалования решения суда не было, то собственник жилья будет общаться с судебными приставами, которые помогут взыскать присужденную компенсацию.
«Далеко не всегда имеет смысл доводить дело до суда. Если есть возможность урегулировать спор мирно и взыскать с застройщика неустойку в досудебном порядке — советую ею воспользоваться. Но в любом случае, Вам предстоит составить и направить застройщику соответствующую претензию — советует собственникам жилья с дефектами Оксана Васильева. — Судебная практика показывает, что чаще всего прибегают к снижению цены ДДУ, а также ко взысканию с застройщика суммы, эквивалентной расходам на проведение строительно-восстановительных работ. Иногда — с компенсацией морального ущерба».
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