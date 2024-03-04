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Posted 4 марта, 10:46

Published 4 марта, 10:46

Modified 9 сентября, 19:29

Updated 9 сентября, 19:29

Как принимать квартиру от застройщика — новостройки с дефектами

Приемка квартиры: юристы рассказали о скрытых подвохах застройщиков

4 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI
Как принимать квартиру от застройщика — новостройки с дефектами
Скрытые дефекты при приемке квартиры и ухищрения строителей, которые обнаруживаются спустя время. Есть ли способы решения проблем с застройщиком при некачественном жилье — рассказали эксперты в области недвижимости

Как принимать квартиру от застройщика — новостройки с дефектами

Приемка квартиры от застройщика это долгожданный момент, но и одновременно — очень важный процесс, который в дальнейшем повлияет на качество жизни.

Марсель Ахметшин, юрист, генеральный директор агентства недвижимости HOMEWAY, отметил часто встречающийся брак от застройщика:

  • Отделка пола и стен выполнена не по технологии: они неровные, обои наклеены криво или отслаиваются, керамическая плитка уложена криво или внутри имеет пустоты, ламинат неплотно прилегает к полу.
  • Нарушена технология по установке окон — плохо открываются либо не закрываются.
  • Брак на оконных стеклах: трещины, царапины, сколы.
  • Электричество не подключено совсем либо проведено не ко всем розеткам и выключателям.
  • Двери установлены криво, плохо закрываются, открываются. Замок входной двери работает нестабильно.
  • Отопление может быть установлено не во всех комнатах или с нарушениями.
  • Повышенные теплопотери квартиры, что говорит о некачественно установленных окнах. Еще одной причиной проблемы могут стать неутепленные межпанельные швы.
  • Краны и счетчики воды на горячую и холодную воду перепутаны между собой.
Часто встречающийся брак от застройщикаЧасто встречающийся брак от застройщика
Часто встречающийся брак от застройщика. Фото: 1MI

Почему новостройки часто передаются с браком?

Заместитель генерального директора АНО «Стандарт Эксперт» Марина Кудашова рассказала, что с каждым годом количество судебных дел, связанных с недостатками в новых квартирах от застройщиков, только возрастает.

Эксперт рассказала, почему на ее взгляд так происходит:

1. Застройщики очень торопятся уложиться в сроки, чтобы избежать штрафов за задержку и побыстрее получить деньги от покупателей.

2. Низкая квалификация у строителей, которые фактически занимаются стройкой. Инженерный состав работает хорошо, чаще всего у них достаточно опыта и знаний. Но строители-работяги в большинстве случаев не имеют необходимого образования.

Почему новостройки часто передаются с браком?Почему новостройки часто передаются с браком?
Почему новостройки часто передаются с браком?. Фото: 1MI

3. Слабая работа Технадзора. По-прежнему очень много коррупционных схем, контролирующие органы часто закрывают глаза даже на явные недостатки в строящихся домах.

4. Дом может быть ещё не сдан, но в чатах будущих жильцов уже будет много объявлений от юристов, которые предлагают свои услуги по составлению коллективных исков к застройщику. Вместо переговоров жильцов такие юристы сразу направляют в суд, эмоционально накручивая их на будущий конфликт.

5. Нежелание застройщиков договариваться с жильцами. В стоимость жилья уже заложены риски по выплате компенсаций за некачественное помещение. Застройщику важно быстрее сдать объект, даже если он будет с будущими судебными издержками.

6. Самое важное для застройщика — подписать все закрывающие документы (акты приёмки с гос органами). Дальнейшая судьба жилого дома его не сильно касается — со всеми будущими проблемами чаще всего разбираются уже управляющие компании. Найдя в квартирах скрытые недостатки, собственник квартиры не знает, как быть в такой ситуации, обращаясь именно к управляющей компании.

Почему новостройки часто передаются с браком?Почему новостройки часто передаются с браком?
Почему новостройки часто передаются с браком?. Фото: 1MI

Как правильно принимать квартиру от застройщика

Исходя из опыта более 10-летней работы в данной сфере, Марина Кудашова предлагает собственникам жилья осуществлять приёмку квартиру с участием независимого эксперта. Это нужно для того, что ещё на этапе подписания акта приёмки квартиры собственник уже понимал, какие недостатки могут быть выявлены в помещении.

Недостатки могут быть явными и скрытыми. Например, к явным недостаткам можно отнести кривые стены и пол, щели в окнах. К скрытым недостаткам можно отнести, например, отсутствие вентиляционного короба.

«У нас на практике был случай, когда решетка вентиляционного хода была прикреплена к стене, но по факту носила декоративный характер: за этой решёткой вентиляционного короба не было. В итоге в квартире была плесень и грибок из-за нарушений технологии строительства» — рассказывает Марина Кудашова.

Как правильно принимать квартиру от застройщикаКак правильно принимать квартиру от застройщика
Как правильно принимать квартиру от застройщика. Фото: 1MI

Эксперт по приемке квартиры — как выбрать?

В последнее время новоселы предпочитают стороннюю помощь в приемке квартиры от застройщика, так как это позволяет сразу среагировать на проблемы и устранить их.

Но не каждый юрист способен оказать должную помощь. Если явные недостатки жилец и юрист смогут обнаружить самостоятельно, то скрытые недостатки могут быть выявлены в большинстве случаев только в присутствии эксперта-строителя. Поэтому, нужно аккуратно относиться к квалификации юристов и экспертов, предлагающие свои услуги приемщика — объясняет Марина Кудашова.

Эксперт по приемке квартиры — как выбрать?Эксперт по приемке квартиры — как выбрать?
Эксперт по приемке квартиры — как выбрать?. Фото: 1MI

Хороший юрист сможет дать расширенную консультацию по всем вопросам собственника жилья, составить досудебную претензию застройщику, проконтролировать ход приёмки квартиры, способствовать мирному урегулированию спора с застройщиком.

Однако, эксперт-приемщик должен быть именно строителем с соответствующим образованием, опытом работы и разрешением на проведения экспертиз. Такой специалист должен быть объективным, а его заключение носить обоснованный характер. Нужно понимать, что это не просто осмотр — все действия эксперта должны быть направлены именно на выявление недостатков в помещении в соответствии с ГОСТ и СП.

Как проводится приемка квартир от застройщика

Оксана Васильева, к. ю. н., доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рекомендует при первом визите в новостройку пригласить мастера-приемщика, который профессиональным взглядом может оценить состояние ремонта и заполнит дефектную ведомость, в которой указывают все недостатки.

Как проводится приемка квартир от застройщикаКак проводится приемка квартир от застройщика
Как проводится приемка квартир от застройщика. Фото: 1MI

Эта ведомость составляется в двух экземплярах, а у застройщика могут быть уже готовые бланки. Недостатки указываются со ссылками на пункты договора. Далее, нужно попросить представителя застройщика подписать дефектную ведомость и указать сроки на устранение дефектов.

Если застройщик не устраняет дефекты, составьте и направьте в адрес девелопера письменную претензию с требованием устранить дефекты. Обязательно укажите срок, в течение которого он должен исправить все недочеты.

Часто происходит так, что застройщик предлагает принять квартиру с дефектами — рассказывает Оксана Васильева. На такой случай есть три варианта развития событий: потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недоделок.

Как проводится приемка квартир от застройщикаКак проводится приемка квартир от застройщика
Как проводится приемка квартир от застройщика. Фото: 1MI

Судебная практика по некачественным новостройкам и жильем с дефектами

Марина Кудашова отмечает, что судебные процессы по некачественным новостройка длятся долго. С момента получения судом искового заявления, первое слушание назначается примерно через месяц и далее будет ещё несколько судебных заседаний, перерыв между которыми будет составлять примерно по одному месяцу.

Суд, вероятнее всего, назначит судебную строительно-техническую экспертизу, оплачивать которую будет сторона, попросившая суд о проведении такой экспертизы. Эта экспертиза длится не менее двух месяцев.

В большинстве случаев суд рассматривает вопрос о выплате компенсации жильцу за выявленные недостатки. Далее наступает этап обжалования вынесенного решения — это добавляет еще не менее 3 месяцев к общим срокам. Если обжалования решения суда не было, то собственник жилья будет общаться с судебными приставами, которые помогут взыскать присужденную компенсацию.

Судебная практика по некачественным новостройкам и жильем с дефектамиСудебная практика по некачественным новостройкам и жильем с дефектами
Судебная практика по некачественным новостройкам и жильем с дефектами. Фото: 1MI

«Далеко не всегда имеет смысл доводить дело до суда. Если есть возможность урегулировать спор мирно и взыскать с застройщика неустойку в досудебном порядке — советую ею воспользоваться. Но в любом случае, Вам предстоит составить и направить застройщику соответствующую претензию — советует собственникам жилья с дефектами Оксана Васильева. — Судебная практика показывает, что чаще всего прибегают к снижению цены ДДУ, а также ко взысканию с застройщика суммы, эквивалентной расходам на проведение строительно-восстановительных работ. Иногда — с компенсацией морального ущерба».

Вам случалось сталкиваться с проблемами при приемки квартиры от застройщика?
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#Эмилия Шпилева#Общество#Опросы#Недвижимость#Жилье#Суд#Новостройка#Застройщик
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