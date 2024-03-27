newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта, 08:11

Published 27 марта, 08:11

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

Люди смогут спокойно жить, поскольку с 1 апреля вступает в силу закон о «магазинах-наливайках»

Депутат рассказал о новом законе с 1 апреля для многоквартирных домов

27 марта 2024, 08:11
Фото: 1MI
Люди смогут спокойно жить, поскольку с 1 апреля вступает в силу закон о «магазинах-наливайках»
Люди смогут спокойно жить, поскольку с 1 апреля вступает в силу закон о «магазинах-наливайках»

С 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах, который ввели из-за многочисленных жалоб и обращений россиян.

Такие магазины, которые отпускаю спиртные напитки днем и даже ночью, привлекают асоциальных людей, не дающих спокойно спать мирным жителям. Обычно, они работают днем как магазины, а ночью торгуют алкоголем.

Местные жители, страдающие от пьяных сборищ и выходок покупателей, много раз обращались к депутатам с просьбой запретить эти магазины. Как сообщил Вячеслав Володин, «Это ответ на запрос наших граждан».

Единственное, закон предполагает что ответственность за «наливайки» ложиться на плечи регионов, которые будут в самостоятельном порядке бороться с такими магазинами. Закон даёт регионам все возможности навести порядок в этой сфере и устанавливать разрешенные часы для продажи алкоголя в жилых домах и прилегающих к ним территориях.

Читайте также:
Новые условия для сельской ипотеки в 2024 годуЗастройщиков хотят обложить новыми сборами за инфраструктуруС 2024 года дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Закон
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика