Депутат рассказал о новом законе с 1 апреля для многоквартирных домов

Posted 27 марта, 08:11
Published 27 марта, 08:11
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
С 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах, который ввели из-за многочисленных жалоб и обращений россиян.
Такие магазины, которые отпускаю спиртные напитки днем и даже ночью, привлекают асоциальных людей, не дающих спокойно спать мирным жителям. Обычно, они работают днем как магазины, а ночью торгуют алкоголем.
Местные жители, страдающие от пьяных сборищ и выходок покупателей, много раз обращались к депутатам с просьбой запретить эти магазины. Как сообщил Вячеслав Володин, «Это ответ на запрос наших граждан».
Единственное, закон предполагает что ответственность за «наливайки» ложиться на плечи регионов, которые будут в самостоятельном порядке бороться с такими магазинами. Закон даёт регионам все возможности навести порядок в этой сфере и устанавливать разрешенные часы для продажи алкоголя в жилых домах и прилегающих к ним территориях.
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