Депутат рассказал о новом законе с 1 апреля для многоквартирных домов

Единственное, закон предполагает что ответственность за «наливайки» ложиться на плечи регионов, которые будут в самостоятельном порядке бороться с такими магазинами. Закон даёт регионам все возможности навести порядок в этой сфере и устанавливать разрешенные часы для продажи алкоголя в жилых домах и прилегающих к ним территориях.