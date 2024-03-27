Экс-депутат призвал лишить иноагента Максима Галкина* российского гражданства

В своем Telegram-канале экс-парламентарий призывает завести на телеведущего и комика Максима Галкина* уголовное дело. Он надеется, что государство в ближайшем будущем получит право изъять все имущество артиста и имущество его семьи (включая коттедж в подмосковной деревне Грязь). Худяков высказался о необходимости лишить Галкина* и Пугачеву гражданства России.