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Posted 27 марта, 12:39

Published 27 марта, 12:39

Modified 9 сентября, 20:54

Updated 9 сентября, 20:54

Экс-депутат призвал лишить иноагента Максима Галкина* российского гражданства

27 марта 2024, 12:39
Не так давно в России был принят закон о запрете публичным иноагентам рекламировать свои социальные сети и различные сторонние компании. Это нововведение позволит лишить лиц, получающих финансирование за рубежом, заработанного благодаря рекламе дохода.

Теперь же стало известно, что иностранным агентам грозит потеря как финансов, так и паспорта гражданина РФ.

Как сообщает news.rambler.ru, бывший депутат Роман Худяков заявил, что подобные законы «сильно прищемили хвост» иностранным агентам, и посчитал такое решение очень хорошей новостью.

В своем Telegram-канале экс-парламентарий призывает завести на телеведущего и комика Максима Галкина* уголовное дело. Он надеется, что государство в ближайшем будущем получит право изъять все имущество артиста и имущество его семьи (включая коттедж в подмосковной деревне Грязь). Худяков высказался о необходимости лишить Галкина* и Пугачеву гражданства России.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.

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