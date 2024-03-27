Экс-депутат призвал лишить иноагента Максима Галкина* российского гражданства

Posted 27 марта, 12:39
Published 27 марта, 12:39
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
Теперь же стало известно, что иностранным агентам грозит потеря как финансов, так и паспорта гражданина РФ.
Как сообщает news.rambler.ru, бывший депутат Роман Худяков заявил, что подобные законы «сильно прищемили хвост» иностранным агентам, и посчитал такое решение очень хорошей новостью.
В своем Telegram-канале экс-парламентарий призывает завести на телеведущего и комика Максима Галкина* уголовное дело. Он надеется, что государство в ближайшем будущем получит право изъять все имущество артиста и имущество его семьи (включая коттедж в подмосковной деревне Грязь). Худяков высказался о необходимости лишить Галкина* и Пугачеву гражданства России.
* Признан иностранным агентом на территории РФ.
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