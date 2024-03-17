Нужно ли вести ежедневник и как планер помогает повысить эффективность

Скрупулезное ведение записей в планере помогает определить, какие задачи нужно выполнить в течение дня. Можно приучить себя расписывать приоритеты на каждый день. Это позволит повысить уровень организованности и быстрее сфокусироваться на конкретных делах. Причем речь идет не только о работе — в ежедневник можно заносить и домашние обязанности или планы на отдых.