Бесплатный Стамбул: 10+ атмосферных достопримечательностей

Posted 4 марта, 19:48
Published 4 марта, 19:48
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
В Стамбуле немало достопримечательностей, за осмотр которых придется выложить кругленькую сумму, но также там хватает исторических и культурных памятников, увидеть которые можно совершенно бесплатно.
Представляем вашему вниманию 10+ бесплатных достопримечательностей Стамбула, осмотреть которые должен каждый турист.
Церковь Святого Стефана — болгарский православный храм в честь Первомученика Стефана и еще одна достопримечательность Стамбула. Новое здание, построенное в 1898 году на месте сгоревшего, целиком выполнено из чугуна — таких храмов в мире остались единицы. Здесь похоронены Иларион Макариопольский, Авксентий Велешский и другие болгарские церковные деятели.
Голубая мечеть (Ахмедийе, мечеть Султанахмет) — одна из самых известных бесплатных достопримечательностей Стамбула, ее почитают как главную исламскую святыню и символ города. В мечети, построенной в честь 14-го султана Османской империи Ахмеда I, смешаны два стиля: классический османский и византийский. Ее особенностью являются сразу шесть минаретов: четыре — по углам и два — во дворе.
Эту бесплатную достопримечательность Стамбула стоит осмотреть тем, кто интересуется историей и археологией. Пещеры находятся в 20 км западнее исторического центра Стамбула, в 1,5 км от озера Кючюкчекмедже. Это место — одно из первых, где на территории Турции селились люди, и пещеры Ярымбургаз иногда называют «первой квартирой Стамбула».
Базар специй, или Египетский базар в Стамбуле, — достопримечательность, которую должен увидеть каждый турист. Рынок действует с 1660 года и именуется «египетским», так как пряности и хлопок шли в город через Египет. На базаре, расположенном на берегу бухты Золотой Рог, можно приобрести не только специи, но и множество других товаров.
Эта мечеть (бывшая церковь св. Сергия и Вакха) не так известна туристам, как ее «старшая сестра» — Айя-София (Собор Святой Софии), и расположена она в стороне от основных туристических маршрутов, но от этого достопримечательность не становится менее интересной гостям Стамбула. Здесь сохранилось многое от византийского наследия, включая колонны, капители и надписи на греческом языке.
На площади Ипподром (Султанахмет) в Стамбуле в древности проводились скачки и гонки на колесницах, а по площади Ипподром мог сравниться с Большим цирком (Circus Maximus) в Риме. Сегодня же здесь музей под открытым небом, где можно увидеть достопримечательности и античные памятники — Змеиную колонну, Обелиск Тутмоса III, фундамент Большого Константинопольского дворца и другие.
Музей Пера расположен в районе Бейоглу (ранее — Пера) Стамбула, неподалеку от площади Таксим. В музее представлены работы европейских и турецких художников-ориенталистов, а также подборки анатолийских мер и весов, изразцов и керамики. По определенным дням недели музей могут бесплатно осмотреть все желающие.
Эта достопримечательность с бесплатным входом расположена в районе Фатих Стамбула. Она была возведена в 1470 году по распоряжению султана Мехмеда Завоевателя — на месте храма Святых Апостолов. В 1766 году мечеть была разрушена землетрясением, а в 1771-м полностью восстановлена. На кладбище во дворе мечети похоронен османский султан, завоеватель Константинополя — Мехмед II.
Колонна Константина представляет собой римскую триумфальную колонну на площади Чемберлиташ в Стамбуле. Она была возведена в 328 году на форуме Константина и открыта двумя годами позже — в день основания Константинополя. Сегодня эта достопримечательность является важнейшим памятником римской архитектуры и внесена в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Еще одна достопримечательность Стамбула, которую можно увидеть бесплатно, — Феодосиевы стены. Длина сооружения, которое предназначалось для защиты Константинополя от варваров и было построено во времена императора Феодосия II, составляет 5 630 метров. В конце XIX — начале XX века стены начали было сносить, но в 80-е годы ЮНЕСКО инициировало воссоздание разобранных участков сооружения.
Акведук Валента, который местные жители называют Боздоган Кемери, представляет собой мост акведука, бывший частью константинопольской водопроводной системы. Он расположен в старой части Стамбула, на бульваре Ататюрка, и считается одним из символов города. Осмотреть такую достопримечательность Стамбула, как акведук Валента, можно совершенно бесплатно.
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