Бесплатный Стамбул: 10+ атмосферных достопримечательностей

Базар специй, или Египетский базар в Стамбуле, — достопримечательность, которую должен увидеть каждый турист. Рынок действует с 1660 года и именуется «египетским», так как пряности и хлопок шли в город через Египет. На базаре, расположенном на берегу бухты Золотой Рог, можно приобрести не только специи, но и множество других товаров.