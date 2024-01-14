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Posted 14 января, 05:40

Published 14 января, 05:40

Modified 14 января, 05:40

Updated 14 января, 05:40

Какие есть риски при продаже квартиры

Какие есть риски при продаже квартиры

14 января 2024, 05:40
Фото: 1MI.
Во время продажи квартиры существуют определенные риски, которые стоит учитывать. Какие есть подводные камни, в материале Newia.

Сделка с недвижимостью на вторичном рынке несет определенные риски: если подойти к этому делу небрежно, можно остаться и без жилья, и без денег. Всегда есть возможность столкнуться с мошенниками. Чтобы избежать таких проблем, полезно заранее разобраться, с какими рисками сталкивается продавец при продаже квартиры и что нужно предпринять, чтобы свести их к минимуму. Мы поможем вам найти ответы на основные вопросы.

Плохой риелтор

Важно выбирать надежное агентство или риелтора с хорошей репутацией, чтобы избежать мошенничества. Если риелтор отказывается подписывать договор, это уже очень плохой признак. Ведь без договора продавец будет беззащитным и не сможет защищать свои права в случае возникновения проблем. Устные договоренности не имеют юридической силы, поэтому важно, чтобы все условия и обязательства сторон были подробно прописаны в договоре.

Фото: 1MI

Перед тем, как подписывать договор, необходимо внимательно прочитать его и удостовериться, что все нюансы указаны. В договоре должно быть четко прописано, что именно риелтор обязуется делать, в какие сроки и за какое вознаграждение, а также какие обязанности лежат на продавце. Важно понять, какая ответственность предусмотрена за нарушение условий соглашения.

Проблемы с задатком

Одним из самых важных моментов при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости является обсуждение вопросов, связанных с передачей денег. Важно четко понимать различие между задатком и авансом.

Задаток — это обязательство сторон выполнять действия, о которых договорились. Сумма задатка учтется в оплату полной стоимости недвижимости. Вне зависимости от произошедших обстоятельств, продавец обязан продать недвижимость, а покупатель должен ее купить. Рекомендуется оформлять задаток в отдельном договоре, указывая сумму, дату и другие важные детали сделки. Такой документ защищает интересы как покупателя, так и продавца.

Фото: 1MI

С другой стороны, аванс является выгодным для покупателя, если продавец не предусмотрел необходимые меры предосторожности. Аванс — это лишь частичная предоплата, которую можно вернуть в случае отказа от сделки. Штрафные санкции применяются только в случае, если их заранее прописали в договоре аванса. Если продавец не принял меры в этом направлении, он рискует потратить деньги и время на подготовку сделки, которая впоследствии может быть отменена.

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Кроме того, получение аванса возможно только при наличии предварительного договора купли-продажи недвижимости. Ведь предоплату можно внести только в рамках сделки. Если такой сделки нет, то платить не за что.

Какие риски есть у продавца квартиры

У продавца есть несколько рисков, с которыми можно столкнуться при продаже недвижимости:

  1. Возможность кражи ценных предметов или документов. Чтобы избежать этого, не стоит оставлять ценные вещи и оригиналы документов на виду для посетителей. Также рекомендуется сопровождать их во время показа квартиры, чтобы оперативно отвечать на их вопросы.
  2. Появление риелторов-мошенников. Некоторые местные риелторы могут попытаться использовать ваше объявление для своих целей. Честные сотрудники могут предложить свои услуги по телефону, а нечестные могут прийти под видом потенциальных покупателей и заставить сотрудничать с ними. Поэтому стоит быть бдительным при выборе риелтора.
  3. Риск столкнуться с недобросовестными покупателями. Некоторые покупатели могут умышленно затягивать процесс сделки или нарушать условия при расчете. Для минимизации этого риска, рекомендуется серьезно рассмотреть все условия сделки и выбирать надежных покупателей.
  4. Возможные ошибки в документах. Иногда случайные или специально сделанные ошибки могут возникнуть в документах, связанных со сделкой. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно проверить все документы перед подписанием и обратиться за помощью к профессионалам, если вам что-то непонятно.

В целом, продажа недвижимости может быть рискованным занятием. Однако, соблюдая определенные меры предосторожности, можно уменьшить вероятность возникновения проблем и успешно завершить сделку.

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