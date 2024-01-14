Какие есть риски при продаже квартиры

С другой стороны, аванс является выгодным для покупателя, если продавец не предусмотрел необходимые меры предосторожности. Аванс — это лишь частичная предоплата, которую можно вернуть в случае отказа от сделки. Штрафные санкции применяются только в случае, если их заранее прописали в договоре аванса. Если продавец не принял меры в этом направлении, он рискует потратить деньги и время на подготовку сделки, которая впоследствии может быть отменена.