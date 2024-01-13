Когда дешевле всего арендовать квартиру. Рассказываем то, что все скрывают





Купить квартиру, чтобы сдавать ее в аренду и сохранить средства, становится оправданным только при стабильном росте цен на недвижимость. В настоящее время имеется большое количество факторов, которые могут повлиять на снижение стоимости вторичного жилья и его спрос.



Поэтому, если у вас уже есть квартира, полученная по наследству, ее сдача в аренду может быть дополнительным источником дохода с минимальными затратами. Однако, при рассмотрении инвестиционной недвижимости стоит обратить внимание на города с ростом производственных мощностей. Это повлечет за собой приток рабочей силы и, как следствие, спрос на аренду.