Когда дешевле всего арендовать квартиру. Рассказываем то, что все скрывают

Posted 13 января, 14:56
Published 13 января, 14:56
Modified 13 января, 14:58
Updated 13 января, 14:58
Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Маргарита Наследникова рассказала, что на рынке аренды жилья происходят сезонные колебания спроса. С лета и до осени цены на аренду растут, а весной и зимой они снижаются. Когда мы рассматриваем изменение цен на аренду однокомнатных квартир, мы видим, что в 2023 году они выросли по сравнению с предыдущим годом. Это произошло из-за увеличения расходов на поддержание объектов и сокращения предложения на рынке аренды. Такая тенденция наблюдалась во время указанного периода.
По словам эксперта, ситуация изменяется, так как спрос на приобретение вторичного жилья сокращается из-за возрастания процентных ставок ипотечного кредита. В результате, многие потенциальные продавцы квартир принимают решение стать арендодателями, чтобы не потерять деньги в ожидании подходящего покупателя. Это, в свою очередь, приводит к увеличению предложения на рынке арендного жилья.
Однако, следует отметить, что значительного снижения цен ждать не стоит. Дорогая ипотека все равно вызывает высокий спрос на арендное жилье.
Однако, важно знать, что доходность от сдачи квартир в аренду по-прежнему остается невысокой, примерно 5,5% в год. Также время окупаемости такой инвестиции составляет более 18 лет. Стоит учитывать, что ФНС России активно контролирует доходы от аренды и требует уплату подоходного налога на полученные средства. Кроме того, существует риск повреждения имущества от тех, кто снимает квартиру.
Купить квартиру, чтобы сдавать ее в аренду и сохранить средства, становится оправданным только при стабильном росте цен на недвижимость. В настоящее время имеется большое количество факторов, которые могут повлиять на снижение стоимости вторичного жилья и его спрос.
Поэтому, если у вас уже есть квартира, полученная по наследству, ее сдача в аренду может быть дополнительным источником дохода с минимальными затратами. Однако, при рассмотрении инвестиционной недвижимости стоит обратить внимание на города с ростом производственных мощностей. Это повлечет за собой приток рабочей силы и, как следствие, спрос на аренду.
Основатель агентства недвижимости нового типа Gordashnikova Land Елена Гордашникова рассказала, что недвижимость в бюджетном сегменте позволяет достичь наилучшего соотношения между затратами и доходностью. Если мы говорим о площади квартиры, то наиболее выгодным выбором для инвестора будет приобретение просторных помещений. Они имеют самую низкую стоимость за квадратный метр, однако арендная плата за них выше. С другой стороны, студии имеют самую высокую цену. Именно поэтому они не представляют интереса для любого сегмента рынка недвижимости.
Рассмотрим вопрос о том, как найти доступное жилье. Предположим, что вы уже изучили объявления и обнаружили, что ваш бюджет не позволяет арендовать жилье в желаемом районе. В таком случае, вам следует поискать альтернативные комфортные решения. Начните с того, чтобы рассмотреть все варианты, которые имеют удобное расположение возле станций метро или других видов городского транспорта.
Скорее всего, дизайн арендуемой квартиры не будет полностью соответствовать вашим предпочтениям и стилю. Подумайте, можете ли вы что-то улучшить своими силами или включить это в условия аренды. Иногда бывает выгодно выбрать на первый взгляд менее обустроенную, но более доступную квартиру и самостоятельно внести изменения.
Будьте любезны и приветливы. Не всегда легко сделать выводы о людях после нескольких встреч, особенно если вы планируете пустить их к себе домой. Как выяснить, сможете ли вы ладить друг с другом? «Вежливость — это то, что стоит нам очень дешево, но при этом ценится очень высоко», как сказал Сервантес, эта мысль до сих пор актуальна.
Для владельца квартиры спокойствие иногда имеет большую ценность, чем несколько тысяч рублей. Тем, с кем он хорошо находит общий язык, он может сдать квартиру значительно ниже рыночной цены.