На жилье можно заработать: в каком городе выгоднее всего купить квартиру

Если вы хотите инвестировать в недвижимость, то можно приглядеться к квартирам в европейском стиле, которые в настоящее время все более популярны. Они обычно имеют просторные кухни-гостиные и оптимальную планировку без лишнего пространства, например, без длинных узких коридоров.



«Домклик» пишет, что особое внимание следует уделить выбору планировки при покупке студии, так как правильное сочетание может компенсировать небольшую площадь. Хороший вариант — это квартира с двумя окнами и возможностью зонирования пространства. Просторный балкон тоже будет большим преимуществом.



Также стоит рассмотреть варианты с террасами в малоэтажных домах, они могут быть интересны для инвестиций. Однако стоит избегать планировок с мансардами при покупке для перепродажи или аренды, так как нестандартные скосы потолка не всем могут понравиться.