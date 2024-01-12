На жилье можно заработать: в каком городе выгоднее всего купить квартиру

Posted 12 января, 05:40
Published 12 января, 05:40
Modified 12 января, 05:40
Updated 12 января, 05:40
Главным преимуществом таких инвестиций считается стабильный спрос на аренду и покупку жилья, а также растущие цены. Однако входной барьер для инвестиций в эти города выше по сравнению с другими местоположениями.
В рамках консервативного сценария инвестирования, рекомендуется приобретение квартир на первичке в столице или Петербурге. Возможны различные варианты использования такого жилья: его перепродажа, сдача в аренду или организация бизнеса по сдаче жилья посуточно. Такое мнение высказал РБК Алексей Попов, представитель «ЦИАН.Аналитики».
Попов также отмечает, что наиболее ликвидными объектами в данном случае являются небольшие квартиры в современных жилых комплексах, находящихся в непосредственной близости от станций метро. Такие объекты легко можно сдать в аренду или продать. В Московской области эксперт рекомендует обратить внимание на города, где расположены новые станции МЦД, например Балашиху или Апрелевку. Попов также отмечает, что больше потенциала для роста цен видно у станций в зоне обслуживания МЦД-4. На более долгосрочную перспективу стоит рассмотреть варианты в городах, которые расположены вдоль линии МЦД-5.
Чтобы заработать на недвижимости, нужно продать ее по более высокой цене, чем купили. Чем больше различие между стоимостью приобретения и стоимостью продажи, тем выше доход инвестора. Повышение цен на недвижимость зависит от запроса: чем больше людей желает приобрести квартиру, тем быстрее цены возрастают. Следовательно, можно сделать вывод, что наиболее привлекательными для инвестиций будут растущие города, где имеется устойчивый спрос на жилье.
Денис Коноваленко, управляющий партнер Prime Life Development, ЖК «1-й Нагатинский», полагает: недвижимость пользуется большим спросом как вложение капитала в городах, где население быстро растет. Например, Екатеринбург — город, где постоянно есть спрос на недвижимость, и Тюмень — количество жителей здесь постоянно увеличивается, что делает его привлекательным для инвесторов. Также хорошие перспективы есть и в Ростове-на-Дону, где цены на недвижимость продолжают расти.
Если вы хотите инвестировать в недвижимость, то можно приглядеться к квартирам в европейском стиле, которые в настоящее время все более популярны. Они обычно имеют просторные кухни-гостиные и оптимальную планировку без лишнего пространства, например, без длинных узких коридоров.
«Домклик» пишет, что особое внимание следует уделить выбору планировки при покупке студии, так как правильное сочетание может компенсировать небольшую площадь. Хороший вариант — это квартира с двумя окнами и возможностью зонирования пространства. Просторный балкон тоже будет большим преимуществом.
Также стоит рассмотреть варианты с террасами в малоэтажных домах, они могут быть интересны для инвестиций. Однако стоит избегать планировок с мансардами при покупке для перепродажи или аренды, так как нестандартные скосы потолка не всем могут понравиться.
Самым удобным вариантом для инвестирования может быть приобретение торговой площади в секторе street retail. По словам независимого аналитика Дениса Стукалова, спрос на подобные объекты в зданиях первых этажей стал увеличиваться, потенциальные покупатели проявляют интерес к возможности сдачи таких помещений в аренду, что обеспечивает стабильный доход.
Эксперт также отмечает несколько признаков, которыми должен обладать прибыльный объект в сфере торговли. «Идеальным вариантом будет наличие магазина в новом жилом комплексе, который расположен на первой линии застройки и имеет первый этаж» — поясняет он. Кроме того, было бы хорошо, если в радиусе 500 метров было достаточное количество жилых кварталов с населением не менее 5,5 тысяч человек. Важно, чтобы вблизи проходили утренний, дневной и вечерний потоки людей, иначе выбор арендаторов будет ограничен.
Одновременно с этим, есть и технические требования к помещению: его площадь должна составлять не менее 100 квадратных метров, высота потолков должна быть не ниже 3-х метров, а также необходимо обеспечить достаточную энергоемкость и возможность установки витрин.