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Posted 11 января, 05:40

Published 11 января, 05:40

Modified 11 января, 05:40

Updated 11 января, 05:40

На каком этаже лучше всего покупать квартиру

На каком этаже лучше всего покупать квартиру

11 января 2024, 05:40
Фото: 1MI.
При покупке квартиры выбор этажа имеет важное значение, ведь прожить здесь придется долгие годы. Где лучше всего приобретать недвижимость, в материале Newia.

У каждого человека есть свои предпочтения, касающиеся того, на каком этаже ему будет комфортнее жить. Некоторые не считают удобным проживание на первом этаже из-за возможности проникновения посторонних людей через окна. В то же время, другие предпочитают приобретать жилье на самом верхнем этаже, чтобы наслаждаться видом на закаты с высоты птичьего полета. Каждый уровень над землей имеет свои достоинства и недостатки.

На каком этаже удобнее жить

Люди, проживающие на средних и нижних этажах, имеют больше возможностей для выхода на улицу в случае отключения электроэнергии или поломки лифта. Нижний этаж предпочтительнее для людей с ограниченной подвижностью и пожилых, которым трудно подниматься по лестнице. Сюда также удобнее доставлять строительные материалы во время ремонта, а при заселении или переезде — мебель и технику.

Тем не менее, жильцы нижних этажей все еще обдумывают дополнительные меры безопасности, например, установку дополнительных систем охраны и сигнализации.

С другой стороны, у верхних этажей есть явные недостатки, такие как долгое ожидание лифта. Однако психологи отмечают очевидные преимущества жизни наверху — красивые виды, больше солнца и ощущение свободного пространства, что положительно влияет на здоровье.

Плюсы жизни на верхних этажах

Разнообразие видов за окном — в наше время это один из основных критериев выбора для многих новых зданий, и покупатели особенно ценят возможность любоваться городом, озером или лесом. Отсутствие или меньшее количество соседей сверху также имеет психологическую составляющую, создавая ощущение меньшей суеты, большей свободы и индивидуальности.

Фото: 1MI



С чистотой воздуха и отсутствием пыли с улицы, наверное, согласятся все городские жители. Действительно, выше двадцатого этажа выхлопные газы и уличная пыль уже не доходят до окон.

На верхних этажах есть больше естественного света, а пространство кажется расширенным благодаря отсутствию теней от соседних зданий. А если окна имеют необычную форму и рамки, то панорама становится еще более привлекательной и интересной.

Плюсы жизни на нижних этажах

Первый этаж жилья имеет высокую ценность для определенных категорий людей, включая пожилых, инвалидов и молодых мам с детьми. Для этих групп населения легкий доступ к квартире является приоритетным вопросом. Во многих многоэтажных зданиях распределение воды происходит снизу вверх, поэтому на первом этаже давление воды из крана сильнее, а горячие радиаторы работают эффективнее в отопительный сезон. Кроме того, жильцам первых этажей легче и быстрее эвакуироваться в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожары.

Минусы жизни на первом этаже

На сегодняшний день застройщики обычно предоставляют первые этажи зданий под различные коммерческие объекты, в то время как в большинстве старых домов они остаются жилыми. Владельцы квартир на первых этажах часто жалуются на проникающую из подвала влагу.

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Жители новых домов редко сталкиваются с такой проблемой, поскольку в большинстве проектов предусмотрено оптимальное тепловое состояние — это основной фактор микроклимата в зданиях. Также следует отметить вопрос безопасности в квартирах на первых этажах. Проникнуть через окна ворам гораздо проще. Эта угроза практически отсутствует только в жилых комплексах с охраняемой территорией.

На каких этажах дешевле купить квартиру

Обычно россияне не очень предпочитают первые и последние этажи. Первый этаж не пользуется большой популярностью, цены на квартиры на нем часто ниже на 10-15% по сравнению с остальными этажами в здании.

Фото: 1MI


Однако, для покупателей с ограниченным бюджетом такая дешевизна может быть ключевым фактором. Здесь многое зависит от состояния дома, наличия коммерческих помещений рядом и других факторов.

Раньше верхние этажи не пользовались спросом из-за возможных протечек крыши. Чтобы найти покупателя, за такие квартиры приходилось значительно снижать цену. Однако в современных новостройках на последних этажах часто располагается элитное жилье — роскошные пентхаусы для самых состоятельных людей.

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#Илья Протвинов#Общество#Цена#Безопасность#Покупка квартиры#Этаж
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