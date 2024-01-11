На каком этаже лучше всего покупать квартиру

У каждого человека есть свои предпочтения, касающиеся того, на каком этаже ему будет комфортнее жить. Некоторые не считают удобным проживание на первом этаже из-за возможности проникновения посторонних людей через окна. В то же время, другие предпочитают приобретать жилье на самом верхнем этаже, чтобы наслаждаться видом на закаты с высоты птичьего полета. Каждый уровень над землей имеет свои достоинства и недостатки.