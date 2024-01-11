Квартиры продолжат дорожать: эксперты не дали позитивные прогнозы по рынку жилья

Posted 11 января, 10:27
Published 11 января, 10:27
Modified 11 января, 10:29
Updated 11 января, 10:29
Кирилл Саламатов рассказал, что за последние полгода в РФ средняя стоимость новостроек выросла на 10%. По его словам, это нормальная практика и естественный прирост в 1,5-2% считается приемлемым. Несмотря на то, что разница цен между вторичным и строящемся жильем достигает почти 30%, вторичка также показывает рост цен. Мало кто готов продавать свое кровное за дешево.
Ситуация на рынке Москвы не сильно отличается от ситуации в регионах. Единственное отличие — объем строящегося жилья. Застройщики вынуждены конкурировать активнее, вследствие чего придумывают новые стимулирующие акции. Все чаще можно встретить повышенные комиссионные вознаграждения для профессионалов рынка, а также прочие программы лояльностей для конечных покупателей.
«По традиции, январь и февраль месяцы слабой активности на рынке недвижимости. В этот период доходят старые сделки и ранее одобренные клиенты банков по старым ипотечным условиям. С учетом того, что весь объем строящегося жилья сосредоточен на 24-25 год, тенденция роста цен будет сохраняться. Этому также способствуют ипотечные программы с господдержкой», — уточнил эксперт.
Собеседник рассказал, что тем людям, которые не успели купить квартиру в 2023 году, он может посоветовать не затягивать с этим вопросом. Для начала нужно определиться с целью приобретения: будет это вторичка или строящееся жильё. После чего необходимо определить стоимость владения имуществом и дополнительных затрат. Условно, если рассматривать квартиру в 80 кв. м. на вторичном и первичном рынке, их стоимость может быть ± одинаковая.
Но строящееся жильё будет представлено в предчистовой отделке, а это потянет за собой расходы на ремонт, мебель и технику. Поэтому вторичка под 16% годовых выглядит в некоторых случаях даже выигрышнее (дешевле потребительских кредитов в долгосроке). На общем уровне инфляции, а также доступности банковских вкладов, многие стали рассматривать такие варианты.
Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала Newia, что одним из основных факторов, которые сейчас влияют на рынок недвижимости является политическая ситуация в стране.
«Последнее полугодие 2023 года показало нам, что инвестиционный потенциал у рынка достаточно высокий. Многие клиенты, которые ранее инвестировали в зарубежные рынки, пришли на российский рынок. На мой взгляд, ситуация и в первом квартале 2024 года не изменится. Несмотря на высокую ключевую ставку, рынок очень активен, и это приобретения как за счёт собственных средств, так и с помощью ипотеки», — отметила Юлия Усачева.
На рынке строящегося жилья сохранены льготные ипотеки — семейная, It, это подстёгивает рынок в этом сегменте.
Многие приобретают недвижимость в первую очередь для сохранения своих сбережений. Во вторую очередь, приобретения делаются для получения пассивного дохода и уже следующая категория клиентов — это покупки для себя, то есть для сезонного отдыха и проживания.
В 2024 году рынок ипотеки в России начнет ослабевать, такой прогноз дали «Газете.ру» в пресс-службе Центробанка РФ. Под ослабеванием подразумевается снижение цен на жилье и уменьшение количества ипотечных сделок. Возможные причины этого ослабления могут быть связаны со снижением спроса на жилье, ростом процентных ставок по кредитам и введением более строгих требований к заемщикам.
В 2024 году будет небольшое замедление рынка, поможет в этом повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%.
Основное влияние на рынок ипотеки будет оказывать повышение ключевой ставки. Учитывая эти факторы и предполагая, что основная программа — льготная ипотека — прекратит свое действие 1 июля, в текущем году ожидается более умеренный рост ипотеки — от 7% до 12%