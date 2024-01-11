Квартиры продолжат дорожать: эксперты не дали позитивные прогнозы по рынку жилья

Собеседник рассказал, что тем людям, которые не успели купить квартиру в 2023 году, он может посоветовать не затягивать с этим вопросом. Для начала нужно определиться с целью приобретения: будет это вторичка или строящееся жильё. После чего необходимо определить стоимость владения имуществом и дополнительных затрат. Условно, если рассматривать квартиру в 80 кв. м. на вторичном и первичном рынке, их стоимость может быть ± одинаковая.