newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 10:27

Published 11 января, 10:27

Modified 11 января, 10:29

Updated 11 января, 10:29

Эксперт заявил, что квартиры продолжат дорожать в России

Квартиры продолжат дорожать: эксперты не дали позитивные прогнозы по рынку жилья

11 января 2024, 10:27
Фото: 1MI.

Эксперт заявил, что квартиры продолжат дорожать в России

В России в 2024 году будет сохраняться тенденция роста цен на квартиры в новостройках, сообщил RostovGazeta директор по продажам и маркетингу строительной компании «Silverstream» Кирилл Саламатов.

Будут ли расти цены на жилье в 2024 году

Кирилл Саламатов рассказал, что за последние полгода в РФ средняя стоимость новостроек выросла на 10%. По его словам, это нормальная практика и естественный прирост в 1,5-2% считается приемлемым. Несмотря на то, что разница цен между вторичным и строящемся жильем достигает почти 30%, вторичка также показывает рост цен. Мало кто готов продавать свое кровное за дешево.

Ситуация на рынке Москвы не сильно отличается от ситуации в регионах. Единственное отличие — объем строящегося жилья. Застройщики вынуждены конкурировать активнее, вследствие чего придумывают новые стимулирующие акции. Все чаще можно встретить повышенные комиссионные вознаграждения для профессионалов рынка, а также прочие программы лояльностей для конечных покупателей.

«По традиции, январь и февраль месяцы слабой активности на рынке недвижимости. В этот период доходят старые сделки и ранее одобренные клиенты банков по старым ипотечным условиям. С учетом того, что весь объем строящегося жилья сосредоточен на 24-25 год, тенденция роста цен будет сохраняться. Этому также способствуют ипотечные программы с господдержкой», — уточнил эксперт.

Стоит ли сейчас покупать квартиру

Собеседник рассказал, что тем людям, которые не успели купить квартиру в 2023 году, он может посоветовать не затягивать с этим вопросом. Для начала нужно определиться с целью приобретения: будет это вторичка или строящееся жильё. После чего необходимо определить стоимость владения имуществом и дополнительных затрат. Условно, если рассматривать квартиру в 80 кв. м. на вторичном и первичном рынке, их стоимость может быть ± одинаковая.

Фото: 1MI

Но строящееся жильё будет представлено в предчистовой отделке, а это потянет за собой расходы на ремонт, мебель и технику. Поэтому вторичка под 16% годовых выглядит в некоторых случаях даже выигрышнее (дешевле потребительских кредитов в долгосроке). На общем уровне инфляции, а также доступности банковских вкладов, многие стали рассматривать такие варианты.

Что будет с рынком жилья

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала Newia, что одним из основных факторов, которые сейчас влияют на рынок недвижимости является политическая ситуация в стране.

«Последнее полугодие 2023 года показало нам, что инвестиционный потенциал у рынка достаточно высокий. Многие клиенты, которые ранее инвестировали в зарубежные рынки, пришли на российский рынок. На мой взгляд, ситуация и в первом квартале 2024 года не изменится. Несмотря на высокую ключевую ставку, рынок очень активен, и это приобретения как за счёт собственных средств, так и с помощью ипотеки», — отметила Юлия Усачева.

Как оформить и продать квартиру в наследстве
Узнать подробнее

На рынке строящегося жилья сохранены льготные ипотеки — семейная, It, это подстёгивает рынок в этом сегменте.

Многие приобретают недвижимость в первую очередь для сохранения своих сбережений. Во вторую очередь, приобретения делаются для получения пассивного дохода и уже следующая категория клиентов — это покупки для себя, то есть для сезонного отдыха и проживания.

Что будет с рынком ипотеки

В 2024 году рынок ипотеки в России начнет ослабевать, такой прогноз дали «Газете.ру» в пресс-службе Центробанка РФ. Под ослабеванием подразумевается снижение цен на жилье и уменьшение количества ипотечных сделок. Возможные причины этого ослабления могут быть связаны со снижением спроса на жилье, ростом процентных ставок по кредитам и введением более строгих требований к заемщикам.

Топ-3 самых модных направления дизайна квартир в 2024 году
Узнать подробнее



В 2024 году будет небольшое замедление рынка, поможет в этом повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%.

Основное влияние на рынок ипотеки будет оказывать повышение ключевой ставки. Учитывая эти факторы и предполагая, что основная программа — льготная ипотека — прекратит свое действие 1 июля, в текущем году ожидается более умеренный рост ипотеки — от 7% до 12%

Читайте также:
На каком этаже лучше всего покупать квартируКак оформить и продать квартиру в наследствеКак выбрать квартиру. Эксперты поделились своими секретами
#Илья Протвинов#Общество#Москва#2024 год#Цены#Ипотека#Новостройки#Застройщики#Ипотечные программы#Квартиры#Инфляция#Рынок недвижимости#Вторичное жилье#Рынок жилья#Покупка квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика