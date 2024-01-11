Не покупайте квартиры в 2024 году — предостережения экспертов

Posted 11 января, 14:50
Published 11 января, 14:50
Modified 15 января, 13:51
Updated 15 января, 13:51
В связи с повышением процентных ставок по ипотеке и ужесточением требований к заемщикам, а также ожидаемым завершением программы льготного кредитования, интерес к недвижимости начинает только расти.
В результате этого цены на квадратные метры начинают неуклонно подниматься вверх. Аналитики и специалисты дают неутешительные прогнозы относительно стоимости жилья в 2024 году.
Марсель Ахметшин, директор агентства недвижимости HOMEWAY, считает, что главным стимулом для покупки недвижимости в наступившем году будет желание успеть воспользоваться льготной ипотекой, пока она еще доступна. У потенциальных покупателей осталось всего полгода до того, как программа может свернуться. Люди активно используют шанс прыгнуть в последний вагон уходящей льготы.
Также Ахметшин прогнозирует рост цен как на новостройки (+15-30%), так и на вторичное жилье (+5-10%). Недвижимость по-прежнему является интересным способом инвестиций, а «вторичный» рынок оптимален для тех, кому не доступны льготные программы.
Финансовый эксперт Валерий Емельянов заявил, что из-за высокого спроса на недвижимость и наличия государственных субсидий на ипотеку, покупка жилья в настоящее время стала не очень выгодной. Он отметил, что 2024 год будет неудобным периодом для таких приобретений.
По мнению Емельянова, государство внедряет большие суммы денег в отрасль недвижимости, чтобы поддержать спрос. В связи с этим он рекомендует не покупать квартиру в настоящий момент, если нет острой необходимости. Он советует дождаться отмены государственных программ и снижения цен до уровня, который сделает возможным для людей самостоятельно приобрести жилье.
Если все-таки требуется покупка квартиры прямо сейчас, Емельянов предупреждает, что ее реальная стоимость может значительно снизиться. Вместо этого он советует положить на вклад первоначальный взнос и подождать, пока рынок недвижимости в России охладится и процентные ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям.
Напомним, что финансовые аналитики Центробанка России прогнозируют в 2024 году снижение ключевой ставки с 16% до 12,5% -14,5%. Однако, точный момент этого события неизвестен и скорее всего будет зависеть от темпов снижения инфляции. Только после выполнения таких условий постепенное снижение высоких чисел может стать возможным.
Однако, на рост стоимости недвижимости влияют не только программы и ставки, но и первоначальный взнос по ипотеке, который поднял свои значения до 20-30% в льготной категории.
Татьяна Подкидышева, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости», утверждает, что такой большой взнос не окажет критического влияния на сегмент новостроек. Цены вероятнее всего не будут расти. Однако на рынке вторичного жилья спрос падет, поэтому цены на квартиры снизятся на 10-15% в течение нескольких месяцев. Продажи также оживятся, если Центральный банк снизит ключевую ставку до 12%.
Ирина Киселева, руководитель комитета Российской Гильдии Риелторов (РГР) также прокомментировала повышение первоначального взноса. Она отметила, что в ноябре темпы ипотечных сделок упали на 20%. Однако, учитывая огромный масштаб кредитования в 2023 году, объемы все еще остаются относительно высокими.
Максим Долгов, основатель «Архитектурной мастерской DA», не столь оптимистичен в своих прогнозах. Он полагает, что из-за продолжающего роста стоимости ипотеки на рынке возрастет спрос на вторичное жилье, а желающих приобрести новостройки будет все меньше. Это уже заметно было в конце прошлого года по заполненности рынка новыми квартирами. В то же время можно заметить оживление в сфере индивидуального строительства.
О том, что рынок заполнен новостройками говорил и экономист Денис Ракша. Он рассказал, что 70% новостроек не распродано. Но не стоит рассчитывать на снижение ее стоимости, потому как ожидание закрытия льготных кредитных программ могут простимулировать людей брать ипотеки и инвестировать на более выгодных условиях.
Какое будущее ждет рынок недвижимости во второй половине 2024 года пока никто не может сказать. Ирина Зырянова, президент РГР напомнила, что приобретение недвижимости в большинстве случаев это удовлетворение потребности в жилье. Правильнее всего ориентироваться на реальные нужды и возможности. Если необходимо улучшить жилищные условия и найден подходящий вариант, его стоит приобрести. Если человек не является профессиональным инвестором, не стоит пытаться ловить выгодный момент для покупки. При покупке жилья нужно исходить прежде всего из своих реальных потребностей и выгодных решений.