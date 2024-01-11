Не покупайте квартиры в 2024 году — предостережения экспертов

Максим Долгов, основатель «Архитектурной мастерской DA», не столь оптимистичен в своих прогнозах. Он полагает, что из-за продолжающего роста стоимости ипотеки на рынке возрастет спрос на вторичное жилье, а желающих приобрести новостройки будет все меньше. Это уже заметно было в конце прошлого года по заполненности рынка новыми квартирами. В то же время можно заметить оживление в сфере индивидуального строительства.