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Posted 10 января, 15:12

Published 10 января, 15:12

Modified 26 января, 06:24

Updated 26 января, 06:24

Как оформить и продать квартиру в наследство

Как оформить и продать квартиру в наследстве

10 января 2024, 15:12
Фото: 1MI. Как оформить и продать квартиру в наследство
Почему нужно соблюдать сроки наследства, как продать квартиру после вступления, какие проблемы есть при продаже наследства — читайте в материале NEWIA.RU.

Перспектива стать обладателем недвижимости дает много шансов улучшить свое материальное положение. Но прежде чем стать правообладателем заветных метров нужно как минимум время и деньги.

Квартира в наследство по завещанию или по очереди

Получив сообщение о смерти близкого родственника не стоит спешить с оформлением документов. Не зависимо от того, на каком основании может быть получена квартира или дом, срок вступления в наследство составляет ровно полгода.

Если умерший составил завещание или не позаботился об этом, заявить на права можно только в течении шести месяцев с момента смерти. Такие сроки регулирует статья 1153 Гражданского кодекса РФ, которая определяет порядок вступления в наследство.

Квартира в наследство по завещанию и по очереди
Квартира в наследство по завещанию и по очереди. Фото: 1MI

Срок вступления в наследство после смерти

Несмотря на «железную» волю наследодателя в завещании или полную уверенность в том, что именно вы являетесь наследником по праву первой очереди, закон дает время на то, чтобы остальные родственники узнали о смерти и могли тоже заявить о своих правах.

Поэтому, в течение 6 месяцев после смерти наследодателя нужно сообщить нотариусу о желании вступить в наследство, а после истечения этого времени — получить свидетельство о наследовании.

Где происходит оформление наследства

Наследственные дела ведет только нотариус. Обращаться нужно в ту нотариальную контору, за которой закреплен адрес или последнее место жительство умершего.

Чтобы узнать какой нотариус ведет дело можно воспользоваться сервисом Федеральной нотариальной палаты, указав адрес наследственной квартиры или дома. В специальном окне высветится фамилия нотариуса и его адрес, по которому можно прийти и оформить документы. На этом же сайте можно узнать, было ли открыто наследство до вашего обращения.

Какие документы нужны для наследства

Для первого обращения к нотариусу нужен паспорт чтобы написать заявление о готовности принять наследство. Нотариус должен оповестить обратившегося, написал ли умерший завещание или квартира будет наследоваться в порядке очереди по закону.

Если завещания у данного нотариуса нет, то делается запрос в Единую информационную систему нотариата. В некоторых случаях завещание может находиться совсем у другого нотариуса, к которому следует обращение за его дубликатом.

Наследство открывается только один раз и только у одного нотариуса.

Какие документы нужны для наследства
Какие документы нужны для наследства. Фото: 1MI

Для дальнейшего оформления наследственного права, помимо паспорта заявителя, нужны документы:

  • свидетельство о смерти
  • документ о месте жительстве умершего
  • завещание
  • документы на имущество
  • оценочная стоимость наследственного имущества (производится оценочными компаниями)

Как оформить наследство после вступления

Если нотариус установил точную информацию о наследниках, то он вправе выдать документ о наследовании до истечение положенного законом срока — 6 месяцев. При соблюдении всех формальностей и сроков в нотариальном кабинете наследнику выдается свидетельство о праве на наследство.

Последующая регистрация объекта наследуемой недвижимости не нужна. Нотариус сам передает все сведения в Росреестр, который автоматически регистрирует право собственности в ЕГРН.

Госпошлина на наследство

Для вступления в наследство требуется оплаты госпошлины. Законом установлено, что для наследников первой и второй очереди (родители, дети, супруги, братья, сестры) госпошлина составляет 0,3% от стоимости жилья, но не более 100 000 рублей.

Другие наследники платят 0,6% от рыночной цены жилья, но не более 1 млн рублей. Госпошлину не оплачивают только дети до 18 лет и те, кто проживал и на одной территории совместно с умершим.

Какие подводные камни есть в наследуемой квартире

Несмотря на то, что владелец недвижимости умер, в период исчисления 6 месяцев с момента открытия наследства на имущество по-прежнему начисляются коммунальные платежи. Нужно понимать, что такая задолженность полностью ложится на плечи наследника.

К тому же, долги могут оказаться гораздо больше, чем кажется. Обязательные платежи за капремонт или коммуналку могут составлять чуть ли не половину стоимости жилья. Дело о принудительном взыскании долгов может находиться у судебных приставов, которые будут требовать погашение уже с нового хозяина. В данном случае, нужно подумать о том, есть ли возможность оплатить долги или целесообразнее написать отказ от наследства.

Долги по наследству
Долги по наследству. Фото: 1MI

Продажа квартир по наследству менее 3 лет

Следует понимать, что при продаже полученной в наследство квартиры не стоит ожидать большого количества покупателей. Люди не рискуют приобретать жилье, на которое в ближайшее время могут претендовать скрытые наследники.

Суды встают на сторону тех наследников, которые могли быть не в курсе смерти родственника, и аннулируют сделку купли-продажи недвижимости.

В данном случае стоит подождать три года чтобы у покупателей не возникло недоверия к наследуемой квартире.

 

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Налог с продажи наследства

Подождать с продажей недвижимости стоит и в том случае, если нет желания платить налог на доход. В соответствии с налоговым законодательством, если приобретенное имущество продается до истечения трех лет с момента владения им, то с суммы сделки оплачивается 13% налогов. Например, продав квартиру за 4 млн рублей, в казну государства придется заплатить 520 тыс. руб.

Но по прошествии трех лет налогом такие сделки не облагаются.

В сети интернет была распространена фейковая информация о том, что с 1 февраля 2024 года проводится отмена наследства. Органы власти опровергли данный слух, так как не было никаких изменений закона. Процесс вступления в наследство по прежнему функционирует по старым правилам.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Наследование#Вторичный рынок#Продажа квартир#Наследство#Наследники#Рынок недвижимости#Свидетельство о праве наследства
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