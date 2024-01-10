Как оформить и продать квартиру в наследстве

К тому же, долги могут оказаться гораздо больше, чем кажется. Обязательные платежи за капремонт или коммуналку могут составлять чуть ли не половину стоимости жилья. Дело о принудительном взыскании долгов может находиться у судебных приставов, которые будут требовать погашение уже с нового хозяина. В данном случае, нужно подумать о том, есть ли возможность оплатить долги или целесообразнее написать отказ от наследства.