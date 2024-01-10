Как оформить и продать квартиру в наследстве

Posted 10 января, 15:12
Published 10 января, 15:12
Modified 26 января, 06:24
Updated 26 января, 06:24
Перспектива стать обладателем недвижимости дает много шансов улучшить свое материальное положение. Но прежде чем стать правообладателем заветных метров нужно как минимум время и деньги.
Получив сообщение о смерти близкого родственника не стоит спешить с оформлением документов. Не зависимо от того, на каком основании может быть получена квартира или дом, срок вступления в наследство составляет ровно полгода.
Если умерший составил завещание или не позаботился об этом, заявить на права можно только в течении шести месяцев с момента смерти. Такие сроки регулирует статья 1153 Гражданского кодекса РФ, которая определяет порядок вступления в наследство.
Несмотря на «железную» волю наследодателя в завещании или полную уверенность в том, что именно вы являетесь наследником по праву первой очереди, закон дает время на то, чтобы остальные родственники узнали о смерти и могли тоже заявить о своих правах.
Поэтому, в течение 6 месяцев после смерти наследодателя нужно сообщить нотариусу о желании вступить в наследство, а после истечения этого времени — получить свидетельство о наследовании.
Наследственные дела ведет только нотариус. Обращаться нужно в ту нотариальную контору, за которой закреплен адрес или последнее место жительство умершего.
Чтобы узнать какой нотариус ведет дело можно воспользоваться сервисом Федеральной нотариальной палаты, указав адрес наследственной квартиры или дома. В специальном окне высветится фамилия нотариуса и его адрес, по которому можно прийти и оформить документы. На этом же сайте можно узнать, было ли открыто наследство до вашего обращения.
Для первого обращения к нотариусу нужен паспорт чтобы написать заявление о готовности принять наследство. Нотариус должен оповестить обратившегося, написал ли умерший завещание или квартира будет наследоваться в порядке очереди по закону.
Если завещания у данного нотариуса нет, то делается запрос в Единую информационную систему нотариата. В некоторых случаях завещание может находиться совсем у другого нотариуса, к которому следует обращение за его дубликатом.
Для дальнейшего оформления наследственного права, помимо паспорта заявителя, нужны документы:
Если нотариус установил точную информацию о наследниках, то он вправе выдать документ о наследовании до истечение положенного законом срока — 6 месяцев. При соблюдении всех формальностей и сроков в нотариальном кабинете наследнику выдается свидетельство о праве на наследство.
Последующая регистрация объекта наследуемой недвижимости не нужна. Нотариус сам передает все сведения в Росреестр, который автоматически регистрирует право собственности в ЕГРН.
Для вступления в наследство требуется оплаты госпошлины. Законом установлено, что для наследников первой и второй очереди (родители, дети, супруги, братья, сестры) госпошлина составляет 0,3% от стоимости жилья, но не более 100 000 рублей.
Другие наследники платят 0,6% от рыночной цены жилья, но не более 1 млн рублей. Госпошлину не оплачивают только дети до 18 лет и те, кто проживал и на одной территории совместно с умершим.
Несмотря на то, что владелец недвижимости умер, в период исчисления 6 месяцев с момента открытия наследства на имущество по-прежнему начисляются коммунальные платежи. Нужно понимать, что такая задолженность полностью ложится на плечи наследника.
К тому же, долги могут оказаться гораздо больше, чем кажется. Обязательные платежи за капремонт или коммуналку могут составлять чуть ли не половину стоимости жилья. Дело о принудительном взыскании долгов может находиться у судебных приставов, которые будут требовать погашение уже с нового хозяина. В данном случае, нужно подумать о том, есть ли возможность оплатить долги или целесообразнее написать отказ от наследства.
Следует понимать, что при продаже полученной в наследство квартиры не стоит ожидать большого количества покупателей. Люди не рискуют приобретать жилье, на которое в ближайшее время могут претендовать скрытые наследники.
Суды встают на сторону тех наследников, которые могли быть не в курсе смерти родственника, и аннулируют сделку купли-продажи недвижимости.
В данном случае стоит подождать три года чтобы у покупателей не возникло недоверия к наследуемой квартире.
Подождать с продажей недвижимости стоит и в том случае, если нет желания платить налог на доход. В соответствии с налоговым законодательством, если приобретенное имущество продается до истечения трех лет с момента владения им, то с суммы сделки оплачивается 13% налогов. Например, продав квартиру за 4 млн рублей, в казну государства придется заплатить 520 тыс. руб.
Но по прошествии трех лет налогом такие сделки не облагаются.