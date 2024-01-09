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Posted 9 января, 12:57

Published 9 января, 12:57

Modified 20 января, 08:43

Updated 20 января, 08:43

Налог на имущество в 2024 году — освобождение от уплаты, льготы и сроки

Налог на имущество в 2024 году — освобождение от уплаты, льготы и сроки

9 января 2024, 12:57
Фото: 1MI.
В 2024 году настал новый период для уплаты налогов на недвижимость. Рассказываем, за что придется платить, какие есть льготы и сроки уплаты налогов

Если вы являетесь владельцем жилья, вероятно, вам придется платить налог на недвижимость. Но стоит помнить, что квартира не единственный объект недвижимости, на который это налогообложение распространяется.

Кто платит налог на имущество

Налоги платят все люди, которые имеют какое-либо имущество. Эта обязанность не обходит стороной и иностранцев, купивших дом или квартиру на территории России.

Фото: 1MI

Объект налога на имущество физических лиц

Жилые дома, квартиры, комнаты, доли в недвижимости, дачи, гаражи, парковочные места, незавершенные строительства, сооружения и помещения — все это облагается налогом.

Не подлежит налогообложению имущество, которое является общей собственностью многоквартирного дома, а также земельные участки (для данной категории существует отдельное налогообложение — земельный налог).

Когда платить налог на имущество в 2024 году

По общему правилу налог оплачивается ежегодно с того момента, как собственник стал полноправным владельцем недвижимости. С начала нового года дается 11 месяцев для погашения начисленных платежей за предыдущий отчетный год. Например, налог на квартиру, начисленный за 2023 год, оплачивается в период с 01.01.-01.12.2024 года.

А вот просрочка платежа грозит начислением пени и обращением налоговиков к судебным приставам для принудительного взыскания оплаты.

Единый налоговый платеж (ЕНП)

С 2022 года был упрощен порядок начисления налогов и введен общий счет, в котором отражается все имущество, записанное на владельца.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это аналог электронного кошелька, позволяющий перевести деньги на специальный счет и оплачивать с него все налоги (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, налог на доход и т. д.)

Фото: 1MI

Главное преимущество этого варианта — возможность единовременно оплатить все налоги. Когда приближается срок уплаты, система автоматически формирует эти платежи. Информация обо всех поступлениях и начислениях доступна в личном кабинете на официальном сайте налоговой службы. Также эта информация дублируется для сервиса Госуслуги.

Как начисляется налог на имущество

Налог формируется из процентного соотношения к кадастровой цене дома, квартиры или иного имущества. Для этого налоговые органы берут данные о стоимости жилья из Единого кадастрового реестра недвижимости за предшествующий год.

Фото: 1MI

Из стоимости жилья выполняется налоговый вычет, предусмотренных для всех налогоплательщиков имущества:

— из общей кадастровой стоимости квартиры или части ИЖС вычитается кадастровая стоимость 20 кв. м.
— из общей площади комнаты или части квартиры вычитается кадастровая стоимость 10 кв. м.
— из общей площади ИЖС вычитается кадастровая стоимость 50 кв. м. дома
— для многодетных семей налоговый вычет составляет еще больше. К общему налоговому вычету за квартиру прибавляется еще 5 кв. м., дома — 7 кв. м. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как получить налоговый вычет за квартиру в 2024 году
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Далее для формирования окончательного налога к указанным вычетам применяется налоговая ставка:

0,1% - для частных домов, квартир, жилых помещений и прочего имущества физических лиц
2% — если кадастровая стоимость одного объекта недвижимости превышает 300 млн рублей. Это же правило касается и владельцы торговых центров, нежилых зданий, рассчитанные под офисы, предприятия общественного питания и т. д.
0,5% — иные виды имущества

Ставки по налогам формируются на федеральном и региональном уровне. В больших городах она обычно фиксирована, а вот деревни, села и другие малонаселенные поселения могут устанавливать свои значения. Узнать свою ставку можно на официальном сайте ФНС, найдя нужный город.

Таким образом, налоговая служба формирует налоговое уведомление, которое подлежит уплате в 2024 году за отчетный период — 2023 год, рассчитанный по кадастровой стоимости недвижимости за 2022 год.

Льготы по налогу на имущество

Освободиться от уплаты налогов можно при приобретении льготного статуса. Зачастую, такие граждане уже имеют по различным основаниям определенные пособия и выплаты. От уплаты налогов освобождены — пенсионеры, инвалиды, участники войны, военнослужащие, семьи погибших военных, участники Чернобольской АЭС, творческие мастера, владельцы небольших строений и т. д.

Фото: 1MI

Каждый российский город вправе устанавливать свои налоговые льготы для определенных категорий граждан. Например, в Санкт-Петербурге имеется региональный закон о предоставлении детям-сиротам 100% льготы на налоговую базу на момент нахождения в образовательном учреждении и службы в армии.

С 2018 года налоговая льгота устанавливается гражданам в беззаявительном формате. При этом, распространяется она на четыре категории недвижимости, в которых нужно выбрать по одному объекту:

 — квартира, доля в квартиры, комната
 — ИЖС, доля в ИЖС
 — помещение или сооружение
 — хозяйственное строение или сооружение
 — гараж или машино-место

Например, если гражданин имеет в собственности две квартиры, то он должен подать заявление на применение льготы к одному конкретному объекту. В случае, когда человек имеет одну недвижимость, к данному объекту льгота применяется по умолчанию.

Наличие особого статуса можно проверить в личном кабинете на официальном сайте налоговой службы. Там же можно увидеть перечень имущества, которое находится во владении, выставленный расчет по налогам и иные уведомления.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Налоговый вычет#Имущество#Налоги#Имущественные налоги
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