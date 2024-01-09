Налог на имущество в 2024 году — освобождение от уплаты, льготы и сроки

По общему правилу налог оплачивается ежегодно с того момента, как собственник стал полноправным владельцем недвижимости. С начала нового года дается 11 месяцев для погашения начисленных платежей за предыдущий отчетный год. Например, налог на квартиру, начисленный за 2023 год, оплачивается в период с 01.01.-01.12.2024 года.