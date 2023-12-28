Что нужно знать про закон о тишине в 2024 году

На настоящий момент только в Москве и Московской области принят закон об обязательных дневных часах тишины. В соответствии со ст. 2 Закона от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» промежуток с 13:00 до 15:00 является обязательным ежедневным окном. Это ограничение связано с дневным сном детей, пенсионеров и граждан, которые находятся в периоде реабилитации и лечения.