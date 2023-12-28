Что нужно знать про закон о тишине в 2024 году

Posted 28 декабря 2023, 06:55
Published 28 декабря 2023, 06:55
Modified 26 января, 10:02
Updated 26 января, 10:02
Как такового закона о тишине в России не существует, но его нормы содержатся в Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Из пункта 1 статьи 23 Закона следует, что жилые помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям по уровню шума и вибрации.
В связи с этим, практически в каждом городе введены полномочия на создание закона о часах тишины и штрафы за его нарушение.
В 2023 году ЛДПР выступила с законодательной инициативой о создании единого для всех регионов закона «о тишине». Однако, руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф» и эксперт ЖКХ Павел Степура высказал свое мнение, согласно которому «предлагаемые нововведения и часы когда можно шуметь лишают обычного работающего гражданина возможности прибить полку на кухне». Допустимый шум в предлагаемых депутатами часах с 9 утра до 6 вечера ограничивают простые бытовые потребности человека.
На данный момент закон в стадии рассмотрения, но уже известно, что он затронет не только жильцов, но и правоохранительные органы, Роспотребнадзор, ТСЖ и УК, как контролирующую сторону.
Общие нормы закона разрешают шуметь в многоквартирном доме с 7 утра до 11 вечера. При этом, в большинстве городов России региональный КоАП устанавливает свои часы, например — с 8:00 до 22:00.
Официальные праздничные и выходные дни тоже регламентируются законом о тишине. В выходные и праздники можно шуметь с 10:00 утра до 22:00 вечера, если иное не предусмотрено местным законодательством.
Не допускаются ремонтные работы, шум, крик, собачий лай, громкий звук радио или телевизора в период с 11 вечера до 7 утра. В некоторых российских городах этот промежуток может быть с 10 вечера до 7 утра.
Например, в Москве создан специальный закон о тишине, который не допускает шум с 21:00 до 8:00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 в праздники и субботу. В воскресенье любые громкие работы, нарушающие покой соседей, исключается полностью.
В это время нужно вести себя тихо не только в жилых домах, но и рядом с детскими садами, больницами, интернатами, общежитиями, гостиничными и санаторными объектами. В течении этих часов прекращаются или снижаются до допустимых пределов ремонтные работы, выключается звукоусиливающая аппаратура, соседи обязаны соблюдать тишину.
Нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливают нормативы допустимого шума днем и ночью, а также в праздники и выходные дни.
Так, с 7 утра до 11 вечера предельно допустимый уровень шума — 55 дБА, в ночное время — 45 дБА. Например, разговор человека равен 40 дБА.
Если соседи нарушают предельно допустимые значения громкости в течении продолжительного времени, на нарушителей можно подать жалобу.
В различных регионах действуют свои правила, касающиеся шума от строительных работ. Обычно, ремонтные работы могут проводиться в будние дни с 9:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 18:00.
Однако, некоторые регионы устанавливают свои ограничения в праздники и дни отдыха, запрещая в это время любой шум. Поэтому, перед началом ремонта, рекомендуется ознакомиться с местными законами, чтобы избежать штрафов и проблем в будущем.
На настоящий момент только в Москве и Московской области принят закон об обязательных дневных часах тишины. В соответствии со ст. 2 Закона от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» промежуток с 13:00 до 15:00 является обязательным ежедневным окном. Это ограничение связано с дневным сном детей, пенсионеров и граждан, которые находятся в периоде реабилитации и лечения.
Основной мерой, которая чаще всего применяется к нарушителям тишины, является административный кодекс. Статья 6.4 КоАП РФ предусматривает следующие штрафные санкции к шумным соседям:
— для граждан 500-1000 рублей
— для должностных лиц 1000-2000 рублей
— для частных предпринимателей 1000-2000 рублей или приостановление предпринимательской деятельности до 90 суток
— для организаций и предприятий 10000-20000 рублей или приостановление предпринимательской деятельности до 90 суток
Если нарушения являются систематическими и денежные санкции никак не влияют на виновников тишины, то последней инстанцией может стать суд. Исковое заявление и доказательства неоднократного привлечения к ответственности за шум могут в принудительном порядке раз и навсегда решить вопрос «что делать если шумят соседи».