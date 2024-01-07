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Posted 7 января, 09:07

Published 7 января, 09:07

Modified 7 января, 09:09

Updated 7 января, 09:09

Эксперты призвали не покупать квартиры в 2024 году

Эксперты призвали не покупать квартиры в 2024 году

7 января 2024, 09:07
Фото: 1MI.
Эксперты рынка недвижимости считают, что в 2024 году не стоит покупать квартиру, сообщают «Новые известия».

После увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% количество покупателей на рынке недвижимости сократилось в семь раз. В Москве осталось всего около 300 квартир, доступных через новые условия.

Почему будут расти цены на квартиры

Гендиректор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе рассказала, что в 2024 году ожидается снижение спроса на новые квартиры на 25-30%. В настоящее время ситуация уже изменилась, и все то, что раньше было актуально, стало неприменимо.

Прогнозируется, что рынок вторичного жилья начнет расти как по цене, так и по спросу. Возможно, в ближайшее время покупателям придется ориентироваться только на вторичное жилье.

«Спрос на ипотеку, включая льготные условия, сократится. Следует учесть, что очень мало людей остались, которые интересуются льготной ипотекой: все те, кто хотел воспользоваться этой возможностью, уже сделали это», — уточнила эксперт.

Из прогноза можно предположить, что к весне увеличится спрос на загородную недвижимость с земельными участками.

Будут ли дешеветь квартиры

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко в интервью с «КП» утверждает, что стоимость вторичного жилья может уменьшиться на 30%.

По его словам, процентные ставки по ипотеке составляют около 20% годовых. Если ничего не изменится, это приведет к снижению цен на рынке вторичного жилья на 15-30%. Однако само изменение цен ожидается только через несколько месяцев, так как частным продавцам требуется время, чтобы осознать изменения на рынке.

Фото: 1MI



Что касается первичного рынка, эксперты считают, что радикальные изменения не стоит ожидать, потому что у застройщиков есть достаточный запас прочности. Однако они должны поддерживать определенный уровень продаж. В любом случае, уже сейчас квадратный метр в старых домах можно приобрести со скидкой от 30 до 40% по сравнению с новыми строениями.

Что ждет рынок недвижимости

Представитель компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов рассказал «АиФ-Москва», что когда экономическая ситуация в стране становится лучше, спрос на недвижимость снижается. Люди часто бегут покупать квартиры из-за панического страха, и такая ситуация наблюдается не только в России. Многие ожидают, что после завершения экономического кризиса будут отменены санкции и жизнь вернется обратно к прежнему состоянию. Однако, по мнению эксперта, это не так — ничего не будет отменено.

Падение спроса на жилье

Forbes пишет, что предполагаемые данные о состоянии рынка в 2024 году указывают на то, что достижение и даже превышение предыдущего рекорда объемов жилищных займов маловероятно.

Фото: 1MI

Во-первых, к концу года ключевая ставка Банка России достигла 16%, и банкиры не считают вероятным ее скорое снижение. Они ориентируются на то, что ключевая ставка будет сохраняться на уровне 16% в течение первых двух кварталов 2024 года и снизится до 13% к 31 декабря 2024 года.

На таком фоне банкиры от 2024 года ждут значительного спада. По оценкам, годовой объем выдач сократится на 30% к 2023 году.

Доступность ипотеки

Эксперты рассказали, что для большинства россиян приобретение вторичного жилья становится почти недоступным, даже если цены на него снижаются. Это связано с тем, что ежемесячный платеж по ипотеке при процентных ставках, которые достигают 17-18% годовых, будет огромным — примерно в три раза выше стоимости аренды такой же квартиры.

В 2024 году ипотека станет малодоступной и очень дорогой
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Опрошенные «Московским комсомольцем» специалисты рассказали, что снижение спроса оказывает давление на цены, особенно на рынке вторичной недвижимости, где нет льгот и только высокие процентные ставки по ипотеке. Чтобы продать что-то в такой ситуации, частным продавцам придется урезать свои ожидания и пересмотреть цены. По мнению Репченко, с большой вероятностью в 2024 году квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10% и более. Однако это не произойдет сразу: продавцам-частникам обычно требуется несколько месяцев, чтобы привыкнуть к новой реальности. Таким образом, изменение ценового тренда можно ожидать к весне.

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#Илья Протвинов#Общество#Ипотека#Процентные ставки#Эксперты#Рынок недвижимости#Вторичное жилье#Льготная ипотека#Покупка квартир
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