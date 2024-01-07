Эксперты призвали не покупать квартиры в 2024 году

Опрошенные «Московским комсомольцем» специалисты рассказали, что снижение спроса оказывает давление на цены, особенно на рынке вторичной недвижимости, где нет льгот и только высокие процентные ставки по ипотеке. Чтобы продать что-то в такой ситуации, частным продавцам придется урезать свои ожидания и пересмотреть цены. По мнению Репченко, с большой вероятностью в 2024 году квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10% и более. Однако это не произойдет сразу: продавцам-частникам обычно требуется несколько месяцев, чтобы привыкнуть к новой реальности. Таким образом, изменение ценового тренда можно ожидать к весне.