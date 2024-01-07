Эксперты призвали не покупать квартиры в 2024 году

Posted 7 января, 09:07
Published 7 января, 09:07
Modified 7 января, 09:09
Updated 7 января, 09:09
После увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% количество покупателей на рынке недвижимости сократилось в семь раз. В Москве осталось всего около 300 квартир, доступных через новые условия.
Гендиректор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе рассказала, что в 2024 году ожидается снижение спроса на новые квартиры на 25-30%. В настоящее время ситуация уже изменилась, и все то, что раньше было актуально, стало неприменимо.
Прогнозируется, что рынок вторичного жилья начнет расти как по цене, так и по спросу. Возможно, в ближайшее время покупателям придется ориентироваться только на вторичное жилье.
«Спрос на ипотеку, включая льготные условия, сократится. Следует учесть, что очень мало людей остались, которые интересуются льготной ипотекой: все те, кто хотел воспользоваться этой возможностью, уже сделали это», — уточнила эксперт.
Из прогноза можно предположить, что к весне увеличится спрос на загородную недвижимость с земельными участками.
Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко в интервью с «КП» утверждает, что стоимость вторичного жилья может уменьшиться на 30%.
По его словам, процентные ставки по ипотеке составляют около 20% годовых. Если ничего не изменится, это приведет к снижению цен на рынке вторичного жилья на 15-30%. Однако само изменение цен ожидается только через несколько месяцев, так как частным продавцам требуется время, чтобы осознать изменения на рынке.
Что касается первичного рынка, эксперты считают, что радикальные изменения не стоит ожидать, потому что у застройщиков есть достаточный запас прочности. Однако они должны поддерживать определенный уровень продаж. В любом случае, уже сейчас квадратный метр в старых домах можно приобрести со скидкой от 30 до 40% по сравнению с новыми строениями.
Представитель компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов рассказал «АиФ-Москва», что когда экономическая ситуация в стране становится лучше, спрос на недвижимость снижается. Люди часто бегут покупать квартиры из-за панического страха, и такая ситуация наблюдается не только в России. Многие ожидают, что после завершения экономического кризиса будут отменены санкции и жизнь вернется обратно к прежнему состоянию. Однако, по мнению эксперта, это не так — ничего не будет отменено.
Forbes пишет, что предполагаемые данные о состоянии рынка в 2024 году указывают на то, что достижение и даже превышение предыдущего рекорда объемов жилищных займов маловероятно.
Во-первых, к концу года ключевая ставка Банка России достигла 16%, и банкиры не считают вероятным ее скорое снижение. Они ориентируются на то, что ключевая ставка будет сохраняться на уровне 16% в течение первых двух кварталов 2024 года и снизится до 13% к 31 декабря 2024 года.
На таком фоне банкиры от 2024 года ждут значительного спада. По оценкам, годовой объем выдач сократится на 30% к 2023 году.
Эксперты рассказали, что для большинства россиян приобретение вторичного жилья становится почти недоступным, даже если цены на него снижаются. Это связано с тем, что ежемесячный платеж по ипотеке при процентных ставках, которые достигают 17-18% годовых, будет огромным — примерно в три раза выше стоимости аренды такой же квартиры.
Опрошенные «Московским комсомольцем» специалисты рассказали, что снижение спроса оказывает давление на цены, особенно на рынке вторичной недвижимости, где нет льгот и только высокие процентные ставки по ипотеке. Чтобы продать что-то в такой ситуации, частным продавцам придется урезать свои ожидания и пересмотреть цены. По мнению Репченко, с большой вероятностью в 2024 году квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10% и более. Однако это не произойдет сразу: продавцам-частникам обычно требуется несколько месяцев, чтобы привыкнуть к новой реальности. Таким образом, изменение ценового тренда можно ожидать к весне.