Как безопасно снять квартиру. Рассказываем, что нужно проверить

«Квартира супер, и если она вам не понравится, мы можем представить вам другие варианты — не хуже. Но сначала вам нужно приехать в наш офис для подписания договора, ведь вы же планируете продолжить работу с нами?», — периодически сообщают мошенники.



Что нечестно: таким образом они хотят, чтобы вы подписали договор на информационные услуги. После подписания агенты будут предлагать вам те же самые варианты, которые можно найти самостоятельно без дополнительных расходов и трудностей.