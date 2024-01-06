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Posted 6 января, 06:12

Published 6 января, 06:12

Modified 6 января, 06:14

Updated 6 января, 06:14

Стало известно, как безопасно снять квартиру

Как безопасно снять квартиру. Рассказываем, что нужно проверить

6 января 2024, 06:12
Фото: 1MI.

Стало известно, как безопасно снять квартиру

В России есть большое количество мошенников, в том числе на рынке жилья. Как безопасно снять квартиру и не попасться на уловки аферистов, в материале Newia.

Найти квартиру в хорошем месте и по приемлемой цене — это почти как выиграть в лотерею. Часто поиск квартиры превращается в настоящий вызов. Еще хуже, когда после просмотра множества вариантов, наконец, находим подходящий, а потом обнаруживаем несколько неприятных сюрпризов: задолженности за коммунальные услуги, сломанная стиральная машина или присутствие насекомых. Вместе с риэлторами рассмотрим наиболее распространенные хитрости при аренде жилья.

Заключить договор на аренду квартиры

Первое, на что рекомендуют обратить внимание специалисты по недвижимости, — это договор. Этот документ не следует считать чем-то несущественным. В случае возникновения конфликтных ситуаций он поможет разрешить их с минимальными потерями. Чтобы быть уверенным, что все ваши требования будут учтены, следует тщательно изучить и проанализировать договор, включая все интересующие вас моменты, от оплаты до ремонта.

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Заключение договора может быть выполнено в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения.

Обман до просмотра квартиры

Возможно, вам придется столкнуться с обманом еще на этапе звонка по объявлению. Если собеседник предлагает вам одну из нижеперечисленных ситуаций, будьте бдительны: перед вами мошенник.

«Докажите, что вы серьезно заинтересованы»

«На квартиру подано очень много заявок, и есть вероятность, что она будет сдана через полчаса. Хотите, чтобы квартира подождала вас? „, — говорят иногда аферисты.

А после этого они просят перевести на карту (или по ссылке) определенную сумму, чтобы якобы доказать, что вы серьезно настроены и готовы забронировать квартиру

Фото: Midjourney



Что нечестно: вы можете перевести деньги, но никогда не увидеть ни деньги, ни квартиру.

«Сначала заключим договор»

«Квартира супер, и если она вам не понравится, мы можем представить вам другие варианты — не хуже. Но сначала вам нужно приехать в наш офис для подписания договора, ведь вы же планируете продолжить работу с нами?», — периодически сообщают мошенники.

Что нечестно: таким образом они хотят, чтобы вы подписали договор на информационные услуги. После подписания агенты будут предлагать вам те же самые варианты, которые можно найти самостоятельно без дополнительных расходов и трудностей.

Попросить документы у владельца

Необходимо попросить у владельца и проверить документы по этому перечню.

1. Подтверждающий документ: свежая (не старше одного месяца) выписка из ЕГРН. Эти документы подтверждают, что квартира действительно принадлежит человеку, с которым вы собираетесь заключить договор аренды.

2. Устанавливающий права документ: договоры о передаче права собственности, покупки-продажи, дарения, наследование. Эти документы объясняют, каким образом квартира оказалась в собственности у человека, который арендует квартиру.

Важный момент: при сдаче в аренду эти устанавливающие права документы не являются обязательными. Но если владелец ничего не скрывает, обычно он хранит все документы вместе и готов легко показать все интересующие потенциального арендатора бумаги.

Оценить обстановку

Откройте объявление и взгляните насколько данная квартира соответствует изображению, которое было представлено на фотографиях. Различаются ли ожидания от реальности? Подумайте, стоит ли иметь дело с теми, кто начал обманывать вас с самого начала.

Фото: Midjourney



Проведите осмотр квартиры и внимательно изучите все детали: состояние коммуникаций и мебели, вид из окна, чистоту и удобство балкона или лоджии и так далее.

Заранее узнать, что входит в стоимость

Предварительно проверьте, за что вам придется платить дополнительно. Как правило, арендаторы отдельно оплачивают электричество, воду и интернет, в то время как остальные платежи уже включены в стоимость аренды. Если это не так, уточните, какая сумма нужна ежемесячно на эти расходы. Возможно, вариант с более высокой арендной платой, но ближе к месту работы и с оплаченными коммунальными услугами, окажется более подходящим для вас. И заранее уточните, кто будет оплачивать счета.

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