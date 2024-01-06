Сильное падение цен на квартиры в России спрогнозировали эксперты

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал «Газета.ру», что стоимость недвижимости в России является крайне высокой, и покупка любой квартиры сегодня может сопровождаться значительным снижением цены в ближайшие годы. Он предупреждает россиян, что не стоит проводить спекулятивные операции с ценами на жилье, считая их нецелесообразными. В текущих условиях попытки приобрести квартиру с намерением продать ее позже по более высокой цене могут оказаться неудачными.



Емельянов подчеркивает, что государство финансирует строительную отрасль, чтобы поддержать спрос. Если нет срочной необходимости в приобретении квартиры, то лучше отложить этот шаг и дождаться отмены всех государственных программ, а также снижения цен до того уровня, чтобы люди могли сами приобретать недвижимость без использования государственных субсидий.