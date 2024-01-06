newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 14:06

Published 6 января, 14:06

Modified 6 января, 14:08

Updated 6 января, 14:08

Сильное падение цен на квартиры в России спрогнозировали эксперты

Сильное падение цен на квартиры в России спрогнозировали эксперты

6 января 2024, 14:06
Фото: 1MI.
Опрошенные эксперты считают, что пока лучше не покупать квартиры, так как в дальнейшем цены на них могут упасть. Что будет с рынком жилья, в материале Newia.

Падение цен на квартиры

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал «Газета.ру», что стоимость недвижимости в России является крайне высокой, и покупка любой квартиры сегодня может сопровождаться значительным снижением цены в ближайшие годы. Он предупреждает россиян, что не стоит проводить спекулятивные операции с ценами на жилье, считая их нецелесообразными. В текущих условиях попытки приобрести квартиру с намерением продать ее позже по более высокой цене могут оказаться неудачными.

Емельянов подчеркивает, что государство финансирует строительную отрасль, чтобы поддержать спрос. Если нет срочной необходимости в приобретении квартиры, то лучше отложить этот шаг и дождаться отмены всех государственных программ, а также снижения цен до того уровня, чтобы люди могли сами приобретать недвижимость без использования государственных субсидий.

Стоит ли покупать квартиру в 2024 году

Если все же нужна квартира, но выбрали новостройку, то важно помнить, что ее рыночная стоимость при последующей продаже может быть значительно ниже, чем цена у застройщика.

Фото: 1MI

Согласно заявлению эксперта, можно ориентироваться на стоимость аналогичного жилья на рынке вторичной недвижимости, где люди покупают квартиры самостоятельно. Если не учесть этот факт, можно прожить несколько лет, выплачивая миллионы банку, и в итоге продать квартиру дешевле, чем остаток задолженности по ипотеке. Это может привести к потере денег.

«В целом, 2024 год не является благоприятным для приобретения. Цены, процентные ставки и требования к первоначальному взносу все еще высокие. Если есть сумма для первого взноса, лучше положить ее на депозит и подождать, когда рынок недвижимости в России охладится, а процентные ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям», — отметил специалист.

Когда упадут цены на квартиры

Издание «Конкурент.ру» пишет, что причина роста стоимости жилой недвижимости в России, по словам Германа Грефа, главы Сбербанка, заключается в ипотечном кредитовании. Большая часть ипотеки в нашей стране является субсидированной от государства. В результате этого, цены на недвижимость повышаются.

Впрочем, Греф ожидает изменений в ближайшем будущем. Он считает, что когда субсидии на жилищные займы для населения будут сокращены (а это уже происходит постепенно), цены на недвижимость также начнут падать.

Чего ждать от рынка недвижимости в 2024 году

По словам специалистов, предстоящий рост стоимости недвижимости не ожидается. На вторичном рынке это объясняется высокой процентной ставкой для получения ссуд и, в свою очередь, с понижением доступности финансирования.

Согласно высказыванию Сергея Зайцева, представителя компании «Этажи», цены на готовое жилье устаканятся на текущих уровнях, однако будет снижаться стоимость тех объектов, которые продаются в срочном порядке.

Эксперты дали плачевные для покупателей прогнозы по ценам на квартиры
Узнать подробнее

Он рассказал «Домклик», что цена за квадратный метр на первичном рынке продолжит расти, по крайней мере, на уровне реальной инфляции, обуславливая этот фактор возможностью прекращения льготных программ кредитования.

Спрос перейдет на загородное жилье

В следующем году ожидается, что спрос на загородное жилье продолжит расти. Это связано с тем, что цена за квадратный метр здесь ниже, чем на первичном и вторичном рынках. Одновременно с этим будут действовать различные программы, которые помогут покупателям получить льготные условия.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в 2024 году станет популярным использование рассрочки без участия банков. Покупатель и продавец смогут самостоятельно договориться о взаимных условиях платежей. Также ожидается повышенный интерес инвесторов к приобретению квартир со скидкой.

Фото: 1MI



Еще одна важная тенденция, согласно предсказаниям Сергея Зайцева, это так называемая микро-ипотека. Это когда покупатели готовы взять кредиты на небольшие суммы под существующие процентные ставки, с возможностью рефинансирования в будущем.

Самое главное для покупателей будет реальная цена объекта и возможность торга. Они будут предпочитать менее популярные районы с более доступными ценами.

Читайте также:
Эксперты дали плачевные для покупателей прогнозы по ценам на квартирыКак безопасно снять квартиру. Рассказываем, что нужно проверитьКак проверить квартиру перед покупкой в 2024 году
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Скидки#Стоимость#Инвесторы#Ипотека#Новостройки#Квартиры#Вторичный рынок#Процентные ставки#Эксперты#Рассрочка#Жилые комплексы#Льготные программы#Депозит#Первоначальный взнос#Рынок жилья#Падение цен#Субсидии#Цены на недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика