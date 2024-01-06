Сильное падение цен на квартиры в России спрогнозировали эксперты

Posted 6 января, 14:06
Published 6 января, 14:06
Modified 6 января, 14:08
Updated 6 января, 14:08
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал «Газета.ру», что стоимость недвижимости в России является крайне высокой, и покупка любой квартиры сегодня может сопровождаться значительным снижением цены в ближайшие годы. Он предупреждает россиян, что не стоит проводить спекулятивные операции с ценами на жилье, считая их нецелесообразными. В текущих условиях попытки приобрести квартиру с намерением продать ее позже по более высокой цене могут оказаться неудачными.
Емельянов подчеркивает, что государство финансирует строительную отрасль, чтобы поддержать спрос. Если нет срочной необходимости в приобретении квартиры, то лучше отложить этот шаг и дождаться отмены всех государственных программ, а также снижения цен до того уровня, чтобы люди могли сами приобретать недвижимость без использования государственных субсидий.
Если все же нужна квартира, но выбрали новостройку, то важно помнить, что ее рыночная стоимость при последующей продаже может быть значительно ниже, чем цена у застройщика.
Согласно заявлению эксперта, можно ориентироваться на стоимость аналогичного жилья на рынке вторичной недвижимости, где люди покупают квартиры самостоятельно. Если не учесть этот факт, можно прожить несколько лет, выплачивая миллионы банку, и в итоге продать квартиру дешевле, чем остаток задолженности по ипотеке. Это может привести к потере денег.
«В целом, 2024 год не является благоприятным для приобретения. Цены, процентные ставки и требования к первоначальному взносу все еще высокие. Если есть сумма для первого взноса, лучше положить ее на депозит и подождать, когда рынок недвижимости в России охладится, а процентные ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям», — отметил специалист.
Издание «Конкурент.ру» пишет, что причина роста стоимости жилой недвижимости в России, по словам Германа Грефа, главы Сбербанка, заключается в ипотечном кредитовании. Большая часть ипотеки в нашей стране является субсидированной от государства. В результате этого, цены на недвижимость повышаются.
Впрочем, Греф ожидает изменений в ближайшем будущем. Он считает, что когда субсидии на жилищные займы для населения будут сокращены (а это уже происходит постепенно), цены на недвижимость также начнут падать.
По словам специалистов, предстоящий рост стоимости недвижимости не ожидается. На вторичном рынке это объясняется высокой процентной ставкой для получения ссуд и, в свою очередь, с понижением доступности финансирования.
Согласно высказыванию Сергея Зайцева, представителя компании «Этажи», цены на готовое жилье устаканятся на текущих уровнях, однако будет снижаться стоимость тех объектов, которые продаются в срочном порядке.
Он рассказал «Домклик», что цена за квадратный метр на первичном рынке продолжит расти, по крайней мере, на уровне реальной инфляции, обуславливая этот фактор возможностью прекращения льготных программ кредитования.
В следующем году ожидается, что спрос на загородное жилье продолжит расти. Это связано с тем, что цена за квадратный метр здесь ниже, чем на первичном и вторичном рынках. Одновременно с этим будут действовать различные программы, которые помогут покупателям получить льготные условия.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что в 2024 году станет популярным использование рассрочки без участия банков. Покупатель и продавец смогут самостоятельно договориться о взаимных условиях платежей. Также ожидается повышенный интерес инвесторов к приобретению квартир со скидкой.
Еще одна важная тенденция, согласно предсказаниям Сергея Зайцева, это так называемая микро-ипотека. Это когда покупатели готовы взять кредиты на небольшие суммы под существующие процентные ставки, с возможностью рефинансирования в будущем.
Самое главное для покупателей будет реальная цена объекта и возможность торга. Они будут предпочитать менее популярные районы с более доступными ценами.