Как проверить квартиру перед покупкой в 2024 году

Posted 5 января, 05:40
Published 5 января, 05:40
Modified 5 января, 05:40
Updated 5 января, 05:40
Для того, чтобы убедиться в юридической чистоте покупаемой квартиры и не стать жертвой мошенничества, нужно провести проверку документов. Особое внимание следует уделить правоустанавливающим документам. Также при осмотре квартиры рекомендуется попросить собственника выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и справку о регистрации.
На официальном сайте Росреестра есть сервис «Предоставление сведений ЕГРН», с помощью которого можно получить информацию о характеристиках объекта недвижимости, о происхождении права собственности у продавца, а также о наличии залога на имущество и других ограничениях, таких как невозможность подачи документов на государственную регистрацию без личного присутствия продавца. Получить такую выписку из реестра поможет избежать возможных проблем и рисков при совершении сделки.
Оплата взноса — следующий этап сделки. Во время встречи можно будет посмотреть оригиналы юридически значимых документов. Обычно на встречу никто не берет ни оригиналов, ни копий документов, поэтому их можно увидеть только при оплате аванса. Иногда агент до встречи рассылает всем копии документов своего клиента через мессенджеры или электронную почту. Также нужно проверить оригиналы паспортов собственников (если собственники являются несовершеннолетними, то проверьте их свидетельства о рождении и паспорта, если есть).
Если квартира была приобретена во время брака, будет необходимо получить согласие супруга или супруги на продажу — даже если пара уже развелась. В случае отсутствия такого согласия, Росреестр все равно может зарегистрировать сделку. Однако в выписке из ЕГРН появится информация о том, что при продаже согласие супруга не было предоставлено.
При оформлении продажи необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• Дату оформления — убедитесь, что она указана корректно, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
• Нотариальное заверение — убедитесь, что все необходимые документы проверены нотариусом и заверены его печатью. Это поможет подтвердить юридическую значимость сделки.
• Данные супругов — убедитесь, что информация о супругах указана правильно во всех необходимых документах. Это важно для представления полной и достоверной информации при регистрации сделки.
В целом, при продаже квартиры, купленной в браке, важно соблюдать требования закона и предоставить все необходимые документы и согласия, чтобы избежать возможных проблем и осложнений впоследствии.
Просите оригиналы документации. Не принимайте копии, даже если они заверены. Сравните список требуемых документов с чек-листом.
Задавайте все вопросы, которые вас беспокоят. Если продавец становится раздраженным, избегает ответа или спешит, это должно вызвать ваше подозрение.
Если у вас возникли хотя бы небольшие сомнения, обратитесь к профессионалам.
Покупатель квартиры должен убедиться не только в том, что продавец имеет право на собственность, но и в его способности принимать правильные решения и быть адекватным.
Если выяснится, что при продаже он не осознавал своих действий, то сделку можно оспорить и признать недействительной. Поэтому целесообразно получить справки о психическом и наркологическом здоровье от каждого владельца.
Необходимо быть особенно внимательным, если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние. Если же владелец квартиры — несовершеннолетний (а такое случается довольно часто: родители покупают квартиру для своих детей или передают недвижимость на детей), то для продажи потребуется согласие органов опеки. Если продаваемая квартира является единственным жильем ребенка, то его нельзя будет выписать из нее.
Поэтому продавец должен заранее выписать ребенка либо в другое жилье, если таковое имеется, либо к близким родственникам. Ребенка можно выписать в приобретаемую квартиру после завершения сделки. В таком случае, помимо условий договора, необходимо оформить нотариальное обязательство, где все прописанные лица соглашаются выписаться после сделки. При этом необходимо удостовериться, что новые жилищные условия для детей-собственников не ухудшатся. Проще говоря, жилое помещение, которое будет приобретено взамен продающейся квартиры, должно быть официально признано органами опеки равноценным или даже более хорошим, чем квартира, предлагаемая на продажу.