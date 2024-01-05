Как проверить квартиру перед покупкой в 2024 году

Если квартира была приобретена во время брака, будет необходимо получить согласие супруга или супруги на продажу — даже если пара уже развелась. В случае отсутствия такого согласия, Росреестр все равно может зарегистрировать сделку. Однако в выписке из ЕГРН появится информация о том, что при продаже согласие супруга не было предоставлено.



При оформлении продажи необходимо обратить внимание на следующие моменты:



• Дату оформления — убедитесь, что она указана корректно, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

• Нотариальное заверение — убедитесь, что все необходимые документы проверены нотариусом и заверены его печатью. Это поможет подтвердить юридическую значимость сделки.

• Данные супругов — убедитесь, что информация о супругах указана правильно во всех необходимых документах. Это важно для представления полной и достоверной информации при регистрации сделки.



В целом, при продаже квартиры, купленной в браке, важно соблюдать требования закона и предоставить все необходимые документы и согласия, чтобы избежать возможных проблем и осложнений впоследствии.