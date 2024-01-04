От 600 тыс до 4 млн — составлен топ самых дешевых квартир в Москве

Еще одним предложением стала продажа 1/9 доли в двухкомнатной квартире, площадью 44 кв. м., в пятиэтажке на втором этаже в районе бульвара Рокоссовского. Собственник не выставляет фото квартиры, но в тексте объявления указано, чем такая покупка будет выгодна: «Московская пропискa, Субсидия на жилье, Московская пенсия, Московское социально-медицинское обеспечениe. Ha свою долю вы сможетe прописать не только себя нo и своиx несовершеннолетниx детей на законных основания».