От 600 тыс до 4 млн — составлен топ самых дешевых квартир в Москве

Posted 4 января, 11:39
Published 4 января, 11:39
Modified 15 января, 13:57
Updated 15 января, 13:57
Зачастую, от переезда в столицу России останавливает высокая стоимость недвижимости. Но московский рынок жилья намного шире, чем кажется на первый взгляд.
В Москве можно приобрести не только квартиру, но и долю в недвижимости. Этот вариант подходит приезжим гражданам для регистрации по месту пребывания. Стоимость такой жилплощади начинается от 600 тыс. руб. и для многих является стартом, чтобы начать жизнь в новом городе.
Самые интересные предложения, которые встречались на сайте объявлений Авито, были о продажи микро доли. В одной такой публикации продается 1/12 микро доля квартиры недалеко от метро Сокольники, которая равняется трем квадратным метрам. В объявлении указано, что данная жилплощадь подходит для регистрации по месту проживания. Стоимость — 649 тысяч рублей.
Еще одним предложением стала продажа 1/9 доли в двухкомнатной квартире, площадью 44 кв. м., в пятиэтажке на втором этаже в районе бульвара Рокоссовского. Собственник не выставляет фото квартиры, но в тексте объявления указано, чем такая покупка будет выгодна: «Московская пропискa, Субсидия на жилье, Московская пенсия, Московское социально-медицинское обеспечениe. Ha свою долю вы сможетe прописать не только себя нo и своиx несовершеннолетниx детей на законных основания».
Как на самом деле можно будет использовать данную площадь по назначению и можно ли там жить — спорный вопрос.
Если проживание с соседями не устраивает и необходимо помещение, в котором хочется чувствовать себя полноправным владельцем, рынок жилья предлагает несколько иных вариантов.
На сервисе бесплатных объявлений Авито можно увидеть предложения о покупке апартаментов, площадь которых варьируется от 7 до 12 кв. м. Зачастую такие помещения располагаются в цокольных этажах жилых и административных зданий, не имеют окон и санузла. Постоянная регистрация в таком виде жилого фонда запрещена, но проживание вполне возможно. В основном, такой тип недвижимости предлагается для ведения небольшого бизнеса — маникюрного кабинета, массажного салона, парикмахерской или тату-салона.
Одним из бюджетных предложений стало объявление о покупке помещения. Правда, жилплощадь лишена санузла, отсутствуют окна и ремонт. Как указано в объявлении, площадь составляет 7,9 квадратных метров, потолки 3 метра в высоту, цокольный этаж: «Очень выгодное предложение для проживания, сдачи в аренду, офиса, а также для инвестирования! От метро Текстильщики до дома — 15 минут пешком!». Стоимость — 840 тысяч рублей.
Еще одни апартаменты-студия, выставленные на продажу, имеют площадь 10 кв. м. и располагаются на той же ул. Текстильщиков. Помещение находится на цокольном этаже жилого дома, представляя собой бетонную коробку, в которой 2,7 кв. м. отведены под санузел. За апартаменты собственник желает получить 1 060 млн рублей. «Больше никакой аренды и злобных арендодателей!!! Купите маленькое, но своё и почувствуйте себя свободным!!!» — указано в объявлении.
Более удобным вариантом жилья в Москве стали мини-квартиры, или квартиры-студии. В них можно полноценно жить и оформить постоянную прописку. Малогабаритки имеют санузел, газ, коммунальные коммуникации, окна и пригодные условия для проживания. Неоспоримым плюсом является возможность приобретения такого жилья через ипотеку. Такие квартиры часто используют как временное жилье или для сдачи в аренду.
Например, в недалеко от метро Царицыно в продаже находится квартира свободной планировки, площадью 11,3 кв. м. Жилье располагается на втором этаже дома, а окно выходит в чистый и облагороженный двор. Несмотря на малометражку, в студии имеется раздельный санузел, кухня со всеми коммуникациями расположена вместе с жилой комнатой. В квартире установлены счетчики, дом после ремонта. За такой вариант жилья предлагают 2600 млн рублей.
Почти за такие же удобства и квадратные метры в 10 минутах от станции Отрадное продавец хочет получить 3300 млн рублей.
Менее просторный вариант в 10,3 кв. м. располагается в близи метро Бабушкино. Квартира имеет косметический ремонт, маленький, но раздельный санузел, большие окна. Стоимость — 3 100 млн рублей.
Просторный вариант в 15,8 кв. м. располагается в близи Юго-Восточной станции. Квартира с ремонтом, проведены коммуникации: «В студии установлена новая входная дверь, новые приборы учёта на электроэнергию и воду. Фото реальные. В общем коридоре свежий ремонт. Подойдет для аренды и для личного проживания». Стоимость — 4 150 млн рублей.
Вопрос приобретение жилья в Москве зачастую является острой необходимостью, чтобы устроиться на работу, получить место в детском саду или в школе. Так же свое жилье дает возможности оформления столичных субсидий и выплат, возможности вести свой бизнес, не завися от арендодателя.
Обзор бюджетной недвижимости в Москве в 2024 году, показал что самым доступным жильем для проживания являются малогабаритные квартиры-студии. Их площадь начинается от 10 кв. м. и имеет стоимость от 2 600 млн. руб.
Для небольшого предпринимательства подойдут малометражные апартаменты-комнаты от 6 кв. м., с правом временной прописки или ее полным отсутствием. Для регистрации возможно приобретение доли в квартире, главное чтобы площадь жилья была больше 6 кв. м. для прохождения сделки в Росреестре.