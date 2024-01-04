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Posted 4 января, 10:48

Published 4 января, 10:48

Modified 4 января, 10:50

Updated 4 января, 10:50

Стало известно, как заработать на ремонте квартир

Как заработать много денег на ремонте квартир

4 января 2024, 10:48
Фото: 1MI.

Стало известно, как заработать на ремонте квартир

Для тех, кто умеет заниматься ремонтом, есть отличная возможность заработать на обновлении квартир. Как отремонтировать жилье и получить много денег, в материале Newia.

Выбрать нишу

На строительном рынке недостаток бригад, готовых выполнить любой вид ремонта. Некоторые специализируются только на косметической отделке, другие занимаются только перепланировками, а есть и такие, которые специализируются на ремонте и установке сантехники. Определение конкретной специализации помогает сразу понять, каких рабочих нужно нанимать и какие инструменты необходимы.

Рассмотрим основные виды ремонта, на которых может сосредоточиться ваш бизнес:

  1. Капитальный ремонт, который включает в себя полную замену или восстановление всех элементов здания или помещения.
  2. Косметический ремонт, при котором проводится частичное обновление интерьера без изменения структуры помещения.
  3. Дизайнерский ремонт, где акцент делается на создание уникального дизайна и оформления помещений.
  4. Специализация на одной конкретной услуге, например, установка окон или работы с электрикой.
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Как выбрать подходящую специализацию? Лучше всего провести исследование рынка, чтобы узнать, какие услуги востребованы в вашем городе. Изучите количество конкурентов, предлагающих определенные виды работ, и узнайте, какую сумму клиенты готовы платить за эти услуги.

Нанять бригаду

На старте наиболее простым вариантом будет нанять опытного прораба, у которого уже есть свои работники. Обычно руководители группы специалистов отлично справляются со своей работой, но не очень хорошо разбираются в продажах. Таким образом, предприниматель будет заниматься привлечением клиентов и рекламой бизнеса, а бригадир будет ответственным за организацию работы. Такое сотрудничество выгодно для всех.

Фото: 1MI



Также можно создать свою собственную бригаду. Состав группы будет зависеть от выбранной вами сферы деятельности.

Посредник при ремонте квартир

Заниматься посреднической деятельностью, получая оплату за свои услуги, это одна из возможностей. Можно заниматься поиском клиентов для группы ремонтных специалистов или бригад. Также можно работать с теми, кто нуждается в ремонте, подбирая для них команды, которые выполнят необходимые работы определенного вида и объема.

Обычно таким образом начинают свое дело предприниматели, которые не имеют достаточного стартового капитала для открытия собственной компании. Когда появляются клиенты, можно перейти к формированию своей собственной бригады.

Как найти клиентов для ремонта квартир

Первыми потенциальными клиентами могут быть близкие люди — друзья, знакомые, родственники. Если успешно выполнить несколько проектов, то скоро о вас узнают и начнут рекомендовать вашу фирму тем, кто нуждается в ремонте.

Фото: 1MI



Также можно искать клиентов путем размещения объявлений на специализированных интернет-площадках или воспользоваться услугами досок объявлений в Интернете.

Высокий потенциал в поиске клиентов имеют новые строительные районы, хотя конкуренция там большая. Однако, если вы предлагаете высокое качество работы, предоставляете скидки или проводите акции, то заказчики будут заинтересованы в вашей фирме.

Проведение рекламных кампаний станет отличной возможностью привлечь новых клиентов, помимо «сарафанного радио». Можно создать сайт компании, где разместить фотографии выполненных работ и отзывы клиентов. Также полезно использовать интернет-рекламу для привлечения целевой аудитории.

Что учитывать при ремонте квартир

Сотрудников нужно строго контролировать, а при запое без сожалений увольнять. В то же время ответственных работников важно поощрять;

  1. Не все заказчики отличаются вежливостью и тактичностью. Полезно научиться держать себя в руках и проводить переговоры максимально корректно;
  2. Во избежание непонимания техническое задание нужно составлять максимально подробно. Некоторые заказчики любят предъявлять претензии при сдаче объекта;
  3. Не менее важен юридически корректный акт выполненных работ. Подписывая его, клиент показывает, что все поставленные задачи выполнены правильно.
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