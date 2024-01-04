Как заработать много денег на ремонте квартир

Заниматься посреднической деятельностью, получая оплату за свои услуги, это одна из возможностей. Можно заниматься поиском клиентов для группы ремонтных специалистов или бригад. Также можно работать с теми, кто нуждается в ремонте, подбирая для них команды, которые выполнят необходимые работы определенного вида и объема.



Обычно таким образом начинают свое дело предприниматели, которые не имеют достаточного стартового капитала для открытия собственной компании. Когда появляются клиенты, можно перейти к формированию своей собственной бригады.