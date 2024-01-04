Как купить квартиру, если нет денег

Если у вас пока нет нужной суммы для первоначального взноса по ипотеке, но вы срочно нуждаетесь в своем жилье, то есть вариант получить ипотеку без первоначального взноса, оставив в залог имеющуюся у вас или у ваших близких собственность. В качестве залога может быть использовано жилье, принадлежащее не только вам, но и вашим родственникам или друзьям.



Преимущества этой программы включают в себя отсутствие необходимости иметь накопления, минимальное количество документов для оценки приобретаемой недвижимости, возможность покупки нестандартных объектов недвижимости (например, с перепланировкой), возможность получения большой суммы кредита (но не более 80% от оценочной стоимости вашего объекта) и срок кредита до 30 лет.



Однако следует отметить, что ставка по кредиту будет немного выше, чем по стандартным ипотечным программам.