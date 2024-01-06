Эксперты дали плачевные для покупателей прогнозы по ценам на квартиры

В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» рассказали RT, что стоимость квартир в новостройках за 2023 год увеличилась примерно на 12%, а на вторичном рынке — всего на 2%.



Эксперты прогнозируют, что в 2024 году тенденция замедления роста цен сохранится. Один из ключевых факторов, влияющих на это, — сокращение доступности льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центрального Банка. Управляющий директор НКР Александр Диваков рассказал изданию, что рост цен на недвижимость в этом году, скорее всего, составит не более 5%.



Однако сложно точно предсказать, как поведут себя покупатели. Недвижимость до сих пор остается одним из немногих инструментов, которые помогают сохранить сбережения от инфляции. Поэтому есть вероятность, что спрос на жилье будет сохраняться. В целом, ситуация на рынке недвижимости в ближайшие годы остается неопределенной.