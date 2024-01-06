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Posted 6 января, 06:43

Published 6 января, 06:43

Modified 6 января, 06:45

Updated 6 января, 06:45

Эксперты рассказали, что будет с ценами на квартиры в 2024 году

Эксперты дали плачевные для покупателей прогнозы по ценам на квартиры

6 января 2024, 06:43
Фото: 1MI.

Эксперты рассказали, что будет с ценами на квартиры в 2024 году

В России рынок недвижимости в последние годы постоянно меняется, а цены только растут. Что будет со стоимостью квартир в 2024 году, рассказали эксперты.

Что ждать от цен на жилье в 2024 году

В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» рассказали RT, что стоимость квартир в новостройках за 2023 год увеличилась примерно на 12%, а на вторичном рынке — всего на 2%.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году тенденция замедления роста цен сохранится. Один из ключевых факторов, влияющих на это, — сокращение доступности льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центрального Банка. Управляющий директор НКР Александр Диваков рассказал изданию, что рост цен на недвижимость в этом году, скорее всего, составит не более 5%.

Однако сложно точно предсказать, как поведут себя покупатели. Недвижимость до сих пор остается одним из немногих инструментов, которые помогают сохранить сбережения от инфляции. Поэтому есть вероятность, что спрос на жилье будет сохраняться. В целом, ситуация на рынке недвижимости в ближайшие годы остается неопределенной.

Какие будут ставки по ипотеке в 2024 году

К концу 2023 года доля сделок с ипотекой на готовое жилье снизилась с 70% до всего 10%, сообщил Banki.ру управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Повышение ключевой ставки повлекло за собой также рост процентных ставок по рыночным программам, которые в настоящее время достигли отметки 16–17%. В некоторых случаях ставки могут достигать и 25% годовых.

Специалисты отмечают, что брать займы под такие высокие проценты является очень обременительным. Обычно на это идут покупатели, которые могут оплатить большую часть суммы сделки наличными.

Фото: 1MI



По мнению специалистов, люди, занимающиеся продажей вторичного жилья в столице России, Санкт-Петербурге и других крупных городах, будут вынуждены предоставлять скидки примерно в размере 10% из-за высоких процентов. Однако полное восстановление рынка возможно только при снижении ключевой ставки и процентных ставок по рыночной ипотеке до 10–12%.

Стоит ли покупать квартиру в 2024 году

В беседе с «Газетой.ру», Сырцов не исключил, что полная отмена льготной ипотеки в России может произойти уже летом 2024 года.

По словам Сырцова, адресные программы сохраняются на тех же условиях. Тем не менее, с целью экономии бюджета возможно их ужесточение. Поэтому россиянам следует поторопиться с оформлением семейной ипотеки и IT-ипотеки. Кроме того, на первичном рынке есть возможность выгодно получить рыночный кредит. Например, можно воспользоваться программой с незначительными ежегодными выплатами в течение первого года, а затем перефинансировать ипотеку.

Что будет со спросом на квартиры

По словам экспертов, они не предсказывают дальнейшего повышения стоимости жилья. На вторичном рынке это связано в основном с высокой процентной ставкой по кредитам и, соответственно, с ухудшением доступности финансирования.

Фото: 1MI

Представитель компании «Этажи» Сергей Зайцев подметил, что цены на готовые квартиры останутся на текущих уровнях, однако будут предлагаться значительные скидки на объекты, которые хозяева хотят продать быстрее. На рынке новостроек стоимость за квадратный метр будет продолжать расти, по меньшей мере, в соответствии с реальной инфляцией, также это будут способствовать риски прекращения льготных программ кредитования.

Будут ли падать цены на жилье

Эксперты рассказали «Московскому комсомольцу», что цены на новостройки могут не снизиться. В первые полгода 2024 года стоимость квартир останется примерно такой же или даже увеличится из-за отсутствия новых строительных проектов.

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Однако во второй половине года ситуация может улучшиться благодаря изменениям в денежно-кредитной политике. В этом случае рост цен на новостройки замедлится или станет менее значительным, чем в прошлом году. На вторичном рынке жилья в начале 2024 года ожидается спокойствие, а повышение спроса можно будет наблюдать только к середине весны.

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#Илья Протвинов#Общество#Жилье#Вторичный рынок#Инфляция#Рынок недвижимости#Спрос на жилье#Прогнозы
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