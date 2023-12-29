Названы топ-6 рисков при покупке жилья

Posted 29 декабря 2023, 10:41
Published 29 декабря 2023, 10:41
Modified 29 декабря 2023, 10:43
Updated 29 декабря 2023, 10:43
За последние полгода ипотечное кредитование в России, а также рынок недвижимости претерпели значительные изменения. Во-первых, ключевая ставка резко выросла, что повлияло на условия получения ипотеки. Во-вторых, изменились льготные программы.
Одним из самых главных рисков, по словам Зайцева, является потеря права на получение льготной ипотеки. Теперь не только заемщик и созаемщик при оформлении льготного кредита, но и поручитель могут лишиться этого права. Новые правила начали действовать с 23 декабря 2023 года. Повторное получение ипотеки будет уже без субсидирования процентной ставки.
Вторым риском, по мнению Зайцева, является некорректная оценка долговой нагрузки и несостоятельная стратегия погашения кредита, которые могут быть допущены при его оформлении.
Один из первых признаков, который должен вызвать беспокойство у потенциального покупателя и заставить его задуматься о возможном мошенничестве, — это слишком низкая цена. Согласно мнению экспертов, имеется в виду скидка от 15-20% и даже больше по сравнению с такими же квартирами на рынке. За такой низкой стоимостью могут скрываться разные проблемы. Как правило, чаще всего это связано с документами.
Например, в квартире может быть зарегистрирован несовершеннолетний, и его выписать можно будет только через суд, если его родители откажутся сделать это самостоятельно. К тому же, аферисты могут пытаться реализовать жилье по низкой цене, воспользовавшись несостоятельностью владельца.
Если продавец еще и сильно торопит покупателя сделать покупку («сегодня деньги — завтра сделка»), это должно вызвать еще большую осторожность у будущего владельца.
Если при проведении процедуры приватизации не учтены все зарегистрированные жильцы, могут возникнуть неприятности. Например, зачастую нарушаются права несовершеннолетних, которые изначально не были включены в список владельцев.
Спустя некоторое время после приватизации в квартире могут поселиться нежелательные жильцы. Это может произойти, если они были временно отправлены в места лишения свободы, дома-интернаты, лечебные учреждения, находились на службе в армии или имеют право на пожизненное проживание в квартире по определенным обстоятельствам.
Сделку с недвижимостью можно оспорить в течение трех лет после регистрации. Это значит, что если продавец приобрел квартиру менее трех лет назад, кто-то другой может оспорить его сделку, и это может привести к отмене договора. На вторичном рынке недвижимости сложно обезопасить себя от возможных проблем, связанных с тем, что продавец не имел права продать квартиру.
Кто может быть недовольным? Люди, которые могут иметь право на часть продаваемой квартиры, например, вторичные наследники, учреждения опеки в интересах ребенка, бывший супруг и другие родственники. Если продавец получил квартиру без оплаты (путем приватизации, дарения или наследования), то риск возникновения проблем увеличивается.
Если третьи лица предъявят обоснованные претензии, придется вернуть квартиру предыдущим владельцам. Продавца обязывают вернуть деньги, но если он уже использовал их, то взыскать компенсацию будет проблематично.
По информации ЦИАН, эксперты сходятся во мнении, что дальнейший рост цен на жилье будет незначительным. На рынке вторичного жилья это связано прежде всего с высоким уровнем процентных ставок по кредитам и, следовательно, со снижением доступности финансирования.
Согласно данным Сергея Зайцева, руководителя отдела продаж в компании «Этажи», цены на готовое жилье останутся на текущем уровне, однако увеличится количество объектов, где владельцы заинтересованы в быстрой продаже.
Что касается рынка новостроек, то здесь цена за квадратный метр продолжит расти, как минимум, в соответствии с реальной инфляцией. Этому способствуют возможные риски прекращения государственных программ поддержки ипотечного кредитования.