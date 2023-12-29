Названы топ-6 рисков при покупке жилья

Один из первых признаков, который должен вызвать беспокойство у потенциального покупателя и заставить его задуматься о возможном мошенничестве, — это слишком низкая цена. Согласно мнению экспертов, имеется в виду скидка от 15-20% и даже больше по сравнению с такими же квартирами на рынке. За такой низкой стоимостью могут скрываться разные проблемы. Как правило, чаще всего это связано с документами.