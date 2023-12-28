Недвижимость может подорожать на 15% в России в 2024 году

Posted 28 декабря 2023, 08:35
Published 28 декабря 2023, 08:35
Modified 28 декабря 2023, 08:37
Updated 28 декабря 2023, 08:37
Эксперт рассказал, что в 2023 году российский рынок недвижимости демонстрировал заметные успехи и стабильность, что стало результатом эффективной государственной политики и адаптации к меняющимся экономическим условиям.
Рынок коммерческой недвижимости показал рост на 20%, с объемом инвестиций в 250 млрд рублей. Значительный рост наблюдался в сегменте офисных и торговых площадей.
Собеседник рассказал, что средняя стоимость аренды жилья выросла на 8%, а рынок аренды жилья в целом показал рост на 10%. Объем предложений аренды увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом.
По словам эксперта, планируется увеличение строительства до 90 млн кв. м., с дополнительным государственным финансированием в размере 250 млрд рублей. Он добавил, что ожидаются:
Эти данные подчеркивают положительные тенденции на рынке недвижимости в России, которые должны сохраниться и усилиться в 2024 году.
Средняя стоимость 1 квадратного метра готового жилья в России по результатам 2023 года выросла на 9,9%. Несмотря на прогнозы об обратном в начале года, цены на рынке недвижимости страны продолжили свой рост. Об этом рассказал «Известиям» Александр Иванов, ведущий аналитик компании «Этажи».
Причинами такого роста были отмена субсидий со стороны застройщиков в начале года и недостаток доступных новостроек. Они вызвали повышенный спрос на вторичное жилье и активное увеличение цен. Также, повлияло повышение ключевой процентной ставки в середине года.
По оценкам экспертов, самым существенным ростом стоимости 1 квадратного метра жилья в 2023 году обладает город Челябинск — 33,3%. Второе место занимает Омск со значением 26,8%, а третье — Екатеринбург (25,2%). Также в десятке городов-лидеров: Ростов-на-Дону (24%), Волгоград и Краснодар (20,9%), Нижний Новгород (19,7%), Красноярск (19,5%), Казань (18,4%) и Пермь (14,7%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,8%, а в Москве — на 3,7%.
«Примечательно, что среди городов-лидеров по росту стоимости жилья оказались Омск, Челябинск и Волгоград — миллионники, которые отличались самыми низкими ценами на квадратный метр жилья», — подчеркнул эксперт.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал AIF.ру, что ипотека на вторичное жилье стала менее доступной. В условиях ужесточения условий, брать ее не выгодно как с точки зрения ежемесячных платежей, так и переплаты.
Однако, ожидается, что в январе–феврале цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья снизится. Это приведет к уменьшению количества сделок в этом секторе, однако потребность в продаже объектов все равно будет сохраняться ввиду финансовых трудностей, переезда или других обстоятельств. В таких условиях единственным решением будет снижение цены для повышения интереса покупателей.