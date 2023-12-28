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Posted 28 декабря 2023, 08:35

Published 28 декабря 2023, 08:35

Modified 28 декабря 2023, 08:37

Updated 28 декабря 2023, 08:37

Недвижимость может подорожать на 15% в России в 2024 году

Недвижимость может подорожать на 15% в России в 2024 году

28 декабря 2023, 08:35
Фото: 1MI.
В России стоимость недвижимости может увеличиться на 10-15% из-за развития инфраструктуры, рассказал Newia директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов.

Итоги года на рынке недвижимости

Эксперт рассказал, что в 2023 году российский рынок недвижимости демонстрировал заметные успехи и стабильность, что стало результатом эффективной государственной политики и адаптации к меняющимся экономическим условиям.

  1. Рост строительства жилья: В 2023 году объем введенного в эксплуатацию жилья составил 80 млн кв. м., что на 15% больше, чем в 2022 году (70 млн кв. м.). Государственные программы поддержки предусматривали выделение 200 млрд рублей на строительство доступного жилья.
  2. Ипотечное кредитование: объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%, достигнув 4 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке снизилась до 7%, по сравнению с 9% в 2022 году.
  3. Инфраструктурные проекты: общий объем финансирования инфраструктурных проектов составил 500 млрд рублей. В частности, 150 млрд рублей были направлены на развитие транспортной инфраструктуры в крупных городах.

Рынок коммерческой недвижимости показал рост на 20%, с объемом инвестиций в 250 млрд рублей. Значительный рост наблюдался в сегменте офисных и торговых площадей.

Подорожание аренды жилья

Собеседник рассказал, что средняя стоимость аренды жилья выросла на 8%, а рынок аренды жилья в целом показал рост на 10%. Объем предложений аренды увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Как изменятся цены на жилье в 2024 году

По словам эксперта, планируется увеличение строительства до 90 млн кв. м., с дополнительным государственным финансированием в размере 250 млрд рублей. Он добавил, что ожидаются:

  1. Развитие региональных рынков: может начаться рост цен на недвижимость в регионах на 10-15% в связи с развитием инфраструктуры и улучшением транспортной доступности.
  2. Ипотечное кредитование: прогнозируется дальнейшее снижение процентных ставок до 6,5% и увеличение объема ипотечного кредитования до 4,5 триллиона рублей.
  3. Экологическое строительство: планируется увеличение доли экологически чистых проектов на 20%, с акцентом на энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии.
  4. Технологические инновации: внедрение инновационных технологий в строительство, таких как BIM-моделирование и автоматизированное управление зданиями, ожидается увеличить эффективность строительных процессов на 30%.

Эти данные подчеркивают положительные тенденции на рынке недвижимости в России, которые должны сохраниться и усилиться в 2024 году.

Где сильнее всего подорожало жилье

Средняя стоимость 1 квадратного метра готового жилья в России по результатам 2023 года выросла на 9,9%. Несмотря на прогнозы об обратном в начале года, цены на рынке недвижимости страны продолжили свой рост. Об этом рассказал «Известиям» Александр Иванов, ведущий аналитик компании «Этажи».

Фото: 1MI



Причинами такого роста были отмена субсидий со стороны застройщиков в начале года и недостаток доступных новостроек. Они вызвали повышенный спрос на вторичное жилье и активное увеличение цен. Также, повлияло повышение ключевой процентной ставки в середине года.

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По оценкам экспертов, самым существенным ростом стоимости 1 квадратного метра жилья в 2023 году обладает город Челябинск — 33,3%. Второе место занимает Омск со значением 26,8%, а третье — Екатеринбург (25,2%). Также в десятке городов-лидеров: Ростов-на-Дону (24%), Волгоград и Краснодар (20,9%), Нижний Новгород (19,7%), Красноярск (19,5%), Казань (18,4%) и Пермь (14,7%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,8%, а в Москве — на 3,7%.



«Примечательно, что среди городов-лидеров по росту стоимости жилья оказались Омск, Челябинск и Волгоград — миллионники, которые отличались самыми низкими ценами на квадратный метр жилья», — подчеркнул эксперт.

Когда упадут цены на жилье

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал AIF.ру, что ипотека на вторичное жилье стала менее доступной. В условиях ужесточения условий, брать ее не выгодно как с точки зрения ежемесячных платежей, так и переплаты.

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Однако, ожидается, что в январе–феврале цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья снизится. Это приведет к уменьшению количества сделок в этом секторе, однако потребность в продаже объектов все равно будет сохраняться ввиду финансовых трудностей, переезда или других обстоятельств. В таких условиях единственным решением будет снижение цены для повышения интереса покупателей.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Жилье#Ипотека#Новостройки#Строительство#Рынок недвижимости#Льготная ипотека#Инфраструктура
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