Недвижимость может подорожать на 15% в России в 2024 году

Однако, ожидается, что в январе–феврале цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья снизится. Это приведет к уменьшению количества сделок в этом секторе, однако потребность в продаже объектов все равно будет сохраняться ввиду финансовых трудностей, переезда или других обстоятельств. В таких условиях единственным решением будет снижение цены для повышения интереса покупателей.