Эксперт рассказала, куда можно инвестировать деньги в 2024 году

Сразу было можно отклонить большое и очень маленькое жилье, а также элитные или супер экономичные варианты, наподобие студий площадью 17 м² с ванной на кухне. Нестандартная недвижимость имеет более долгий срок продажи.



Эксперты говорят, что если вы хотите начать инвестировать в недвижимость с минимальными затратами, можно приобрести студию или комнату в общежитии — это самые доступные варианты. Однако нужно помнить, что необходимо получить разрешение на продажу и согласовать оборудование санузла с управляющей компанией и соседями.