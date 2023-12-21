Эксперт рассказала, куда можно инвестировать деньги в 2024 году

Posted 21 декабря 2023, 15:02
Published 21 декабря 2023, 15:02
Modified 21 декабря 2023, 15:05
Updated 21 декабря 2023, 15:05
Эксперт по недвижимости, владелец агентства элитной недвижимости Delta estate, член AREA Елена Земцова рассказала, что на протяжении уже 4 лет существует тренд на проекты приспособления зданий, особняков и офисных помещений в жилых и административных зданиях для использования в качестве микрокапсульного офисного или апарт пространства. Доходность таких проектов в районе 30-50%, но требует от инвестора соответствующих знаний и больших вложений в приобретение объекта, реставрацию фасада при необходимости, проведение строительно-ремонтных работ.
«Несмотря на большие первоначальные инвестиции, мы видим только рост числа подобных проектов. Сегодня такие микрокапсулы можно купить в любом районе Москвы, только в циане около 3500 предложений до 30 м² в зданиях класса А и Б. Прогнозируем, что число подобных проектов будет только расти в ближайшие годы при условии, что не будут приняты законодательные меры по полному запрету продажи апартаментов и проведения реконструкции в зданиях старого фонда», — рассказала эксперт.
Инвестиции в недвижимость обеспечивают оптимальное сочетание безопасности и доходности. Отличие от акций и валюты заключается в том, что они могут значительно потерять свою стоимость, даже до 90%. В то время как вложения в недвижимость более стабильны и надежны.
Кроме того, жилье всегда востребовано — как в период экономического роста, так и в кризисные времена. Власти поддерживают строительство, предлагая различные льготные программы для разных групп покупателей. Это связано с тем, что строительная отрасль способствует экономическому росту.
Давайте рассмотрим пример — кризис 2014 года, когда люди, из-за нестабильности рубля, искали более надежный способ вложить свои деньги. И они часто выбирали недвижимость. Вырос спрос на квартиры, а значит и цены на них начали активно расти.
Вкладывая деньги в недвижимость, вы получаете возможность заработать и обеспечить безопасность своих средств. Это одно из наиболее востребованных направлений инвестирования с хорошей перспективой роста капитала.
В качестве первого объекта можно выбрать однокомнатную квартиру в спальном районе — это недорогие, но очень популярные на рынке предложения.
При выборе самой подходящей инвестиционной недвижимости нужно обратить внимание на следующие факторы:
Сразу было можно отклонить большое и очень маленькое жилье, а также элитные или супер экономичные варианты, наподобие студий площадью 17 м² с ванной на кухне. Нестандартная недвижимость имеет более долгий срок продажи.
Эксперты говорят, что если вы хотите начать инвестировать в недвижимость с минимальными затратами, можно приобрести студию или комнату в общежитии — это самые доступные варианты. Однако нужно помнить, что необходимо получить разрешение на продажу и согласовать оборудование санузла с управляющей компанией и соседями.
Обычно, недвижимость всегда (или почти всегда) может быть продана или использоваться для получения дохода от аренды. Покупка стала доступнее благодаря возможности получить кредит или ипотеку. Сегодня на рынке можно найти много различных объектов, которые подходят для разных целей и разной стоимости.
Однако, есть и несколько недостатков. Спрос на недвижимость и ее цены могут значительно изменяться в зависимости от внешних факторов, таких как экономическое состояние или эпидемиологическая ситуация в регионе. В городах с меньшей популяцией спрос на недвижимость обычно ниже. Также, приобретение недвижимости требует дополнительных затрат на ее обслуживание, таких как ремонт, уплата налогов и коммунальных услуг.