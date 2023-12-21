Эксперт рассказала, стоит ли инвестировать в недвижимость в 2024 году

Так, в Москве хорошая доходность считалась в пределах Садового кольца — 8-10% годовых, в пределах ТТК — 10-12% годовых, в области 12-15%, встречались объекты с доходность и до 17% годовых. Сегодня же в пределах ТТК те же супермаркеты в бюджете 80-150 млн реализуются уже с доходностью 7-10% лет. А доходность 10-12% — сейчас можно найти только в Подмосковье: Коломна, Красногорск, Дзержинский, Щелково, Раменское, Балашиха и тд. Выше 12% — это уже единичные объекты, которые быстро уходят с рынка. В целом по сегменту торговой недвижимости ощущается серьезный дефицит именно ликвидного предложения. Все доходные объекты были вымыты с рынка еще на этапе пандемии — тогда отмечался ажиотажный спрос на супермаркеты, аптеки, алкомаркеты.