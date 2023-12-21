Эксперт рассказала, стоит ли инвестировать в недвижимость в 2024 году

Posted 21 декабря 2023, 14:40
Published 21 декабря 2023, 14:40
Modified 21 декабря 2023, 14:42
Updated 21 декабря 2023, 14:42
Эксперт по недвижимости, владелец агентства элитной недвижимости Delta estate, член AREA Елена Земцова рассказала, что тенденцией 2023 года стало снижение доходности по торговой недвижимости с арендаторами, то есть готовому арендному бизнесу. Причем сроки окупаемости выросли по всем сегментам. Например, если ранее окупаемость составляла 12 лет и была более характерна в основном по объектам стоимостью до 30 млн. руб., то сейчас этот диапазон уже сместился в сторону 50 млн. руб. и выше. Еще пару лет назад на рынке были четкие показатели доходности для оценки эффективности арендного бизнеса.
Так, в Москве хорошая доходность считалась в пределах Садового кольца — 8-10% годовых, в пределах ТТК — 10-12% годовых, в области 12-15%, встречались объекты с доходность и до 17% годовых. Сегодня же в пределах ТТК те же супермаркеты в бюджете 80-150 млн реализуются уже с доходностью 7-10% лет. А доходность 10-12% — сейчас можно найти только в Подмосковье: Коломна, Красногорск, Дзержинский, Щелково, Раменское, Балашиха и тд. Выше 12% — это уже единичные объекты, которые быстро уходят с рынка. В целом по сегменту торговой недвижимости ощущается серьезный дефицит именно ликвидного предложения. Все доходные объекты были вымыты с рынка еще на этапе пандемии — тогда отмечался ажиотажный спрос на супермаркеты, аптеки, алкомаркеты.
Получается, что доходность от арендного бизнеса, которая всегда была в 2-3 раза выше депозитов, сегодня практически сравнялась с ними. Банки предлагают вклады по 8-15% годовых, доходность арендного бизнеса 7-12% годовых. Тем не менее, инвесторы все равно предпочитают вкладывать деньги в квадратные метры, как наиболее стабильный актив, которые еще и повышается в цене. По депозитам всегда есть риски снижения ставок, а часть рублевой массы съедается инфляцией.
В связи с этим в последние 2 года появилась альтернатива торговой недвижимости — инвестиции в гостиничные апартаменты с программами доходности. Подобные апарт-комплексы с небольшими студиями до 20-40 м2 есть как в Московском регионе, так и в Санкт-Петербурге. В Москве, например, это апарт-отель Discovery в Тушино, строящийся гостиничный комплекс «Аметист» в районе Сколково. В Санкт-Петербурге — Yard Residence в центре города, инвест-отель 3* на Садовой.
Доходность инвестиций в гостиничные апартаменты — 10-15% годовых при посуточной сдаче в аренду, ниже при долгосрочной сдаче в аренду. По сути это аналог инвестиций в квартиры, но из преимуществ здесь — более быстрее сроки окупаемости (5-10 лет против 15-20 лет в квартирах) и легкость управления за счет профессионального отельного оператора, выполняющего все функции по оснащению, рекламе и поиску арендаторов номерного фонда, а также эксплуатации номеров.
При этом порог входа ниже по сравнению с квартирами, ведь апартаменты на 20-30% дешевле. Например, инвестиции в гостиничный комплекс «Аметист» на этапе стройки начинаются от 1 млн. рублей, покупателям доступны беспроцентная рассрочка и ипотека.
Такие апарт-отели в основном востребованы среди инвесторов, покупающих 1-2 апартамента вместо банковского вклада. Есть также и крупные инвестиционные компании, выкупающими лоты целыми этажами для дальнейшей перепродажи.
Инвестирование — это вкладывание денег с целью получения прибыли. Люди инвестируют в недвижимость, чтобы достичь следующих целей: