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Posted 11 декабря 2023, 17:12

Published 11 декабря 2023, 17:12

Modified 11 декабря 2023, 17:20

Updated 11 декабря 2023, 17:20

Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Красном Селе, теперь их депортируют из России

Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Красном Селе, теперь их депортируют из России

11 декабря 2023, 17:12
Фото: 1MI.
Выяснилось, что семьи подростков-иностранцев находились на территории России, не оформив все необходимые документы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители, переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сообщили в полиции.

Три подростка — 10, 12 и 14 лет — потушили Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, забросав его снегом. Инцидент произошел 10 декабря. Как выяснила полиция, все трое оказались гражданами стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось о депортации из России семьи несовершеннолетнего мигранта, который избил школьника в Нижнем Новгороде. Оказалось, что эта семья также нарушила правила пребывания в России. Так, 41-летний глава семьи нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Трое их детей также не состояли на миграционном учете.

Напомним, инцидент произошел в середине сентября этого года между учениками 7-х и 8-х классов одной из нижегородских школ.

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