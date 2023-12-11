Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Красном Селе, теперь их депортируют из России

Ранее сообщалось о депортации из России семьи несовершеннолетнего мигранта, который избил школьника в Нижнем Новгороде. Оказалось, что эта семья также нарушила правила пребывания в России. Так, 41-летний глава семьи нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Трое их детей также не состояли на миграционном учете.