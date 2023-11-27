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Posted 27 ноября 2023, 09:50

Published 27 ноября 2023, 09:50

Modified 27 ноября 2023, 09:57

Updated 27 ноября 2023, 09:57

Жителю Петербурга придется потратить 8 лет на накопление 1 млн рублей

Жителю Петербурга придется потратить 8 лет на накопление 1 млн рублей

27 ноября 2023, 09:50
Фото: 1MI.
Жителям Санкт-Петербурга потребуется в среднем несколько лет, чтобы отложить один миллион рублей, следует из данных РИА «Новости».

Среднестатистическому россиянину требуется более десяти лет, чтобы собрать один миллион рублей. Чукотский автономный округ является лидером по скорости накопления, там это удается сделать всего за пять лет и четыре месяца. Однако в Республике Ингушетия этот процесс занимает более 15 лет.

Санкт-Петербург оказался на 10 месте, где придется откладывать почти восемь лет. Город в этом рейтинге граничит с Якутией и Мурманской областью.

Добавим, что в топ-3 попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. А на последних строчках находятся Чечня, КЧР и Дагестан.

#Илья Протвинов#Общество#Россия#Санкт-Петербург#Петербург#Дагестан#Чечня
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