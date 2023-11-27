Жителю Петербурга придется потратить 8 лет на накопление 1 млн рублей

Среднестатистическому россиянину требуется более десяти лет, чтобы собрать один миллион рублей. Чукотский автономный округ является лидером по скорости накопления, там это удается сделать всего за пять лет и четыре месяца. Однако в Республике Ингушетия этот процесс занимает более 15 лет.