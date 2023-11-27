Жителю Петербурга придется потратить 8 лет на накопление 1 млн рублей

Posted 27 ноября 2023, 09:50
Published 27 ноября 2023, 09:50
Modified 27 ноября 2023, 09:57
Updated 27 ноября 2023, 09:57
Среднестатистическому россиянину требуется более десяти лет, чтобы собрать один миллион рублей. Чукотский автономный округ является лидером по скорости накопления, там это удается сделать всего за пять лет и четыре месяца. Однако в Республике Ингушетия этот процесс занимает более 15 лет.
Санкт-Петербург оказался на 10 месте, где придется откладывать почти восемь лет. Город в этом рейтинге граничит с Якутией и Мурманской областью.
Добавим, что в топ-3 попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. А на последних строчках находятся Чечня, КЧР и Дагестан.