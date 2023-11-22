SHAMAN отказался от музыкальной дуэли с задержанным в Петербурге певцом Шарлотом

Певец Эдуард Шарлот, который открыто уничтожил свой российский паспорт, вернулся из Армении в Россию. По информации Lenta.ру, по прибытии в аэропорт Санкт-Петербурга его встретили полицейские и отвели в специальное помещение.



Артиста сопровождали представители правоохранительных органов. Он прибыл без багажа или ручной клади.



Также он успел вызвать на музыкальную дуэль певца SHAMAN.



Теперь Starhit написал, что SHAMAN ответил на вызов и пошутил на эту тему. «Насколько мне известно, он умер, и по русской православной традиции мы либо хорошо про умерших, либо никак», — пошутил SHAMAN.