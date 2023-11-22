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Posted 22 ноября 2023, 12:48

Published 22 ноября 2023, 12:48

Modified 22 ноября 2023, 12:53

Updated 22 ноября 2023, 12:53

SHAMAN отказался от музыкальной дуэли с задержанным в Петербурге певцом Шарлотом

SHAMAN отказался от музыкальной дуэли с задержанным в Петербурге певцом Шарлотом

22 ноября 2023, 12:48
Фото: 1MI.
певец SHAMAN решил отказаться от музыкальной дуэли с другим артистом Эдуардом Шарлотом, который был задержан в Санкт-Петербурге, сообщает Starhit.

Певец Эдуард Шарлот, который открыто уничтожил свой российский паспорт, вернулся из Армении в Россию. По информации Lenta.ру, по прибытии в аэропорт Санкт-Петербурга его встретили полицейские и отвели в специальное помещение.

Артиста сопровождали представители правоохранительных органов. Он прибыл без багажа или ручной клади.

Также он успел вызвать на музыкальную дуэль певца SHAMAN.

Теперь Starhit написал, что SHAMAN ответил на вызов и пошутил на эту тему. «Насколько мне известно, он умер, и по русской православной традиции мы либо хорошо про умерших, либо никак», — пошутил SHAMAN.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Петербург#Полиция#Паспорт#Багаж#Правоохранительные органы#Шутка
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