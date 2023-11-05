Певец SHAMAN в конце выступления нажал муляж красной «ядерной кнопки»

Posted 5 ноября 2023, 06:13
Published 5 ноября 2023, 06:13
Modified 5 ноября 2023, 06:22
Updated 5 ноября 2023, 06:22
Певец дал сольный концерт в Санкт-Петербурге. Издание сообщило, что в ходе своего выступления он нажал на символическую «красную кнопку».
«Когда певец спел фразу „Я русский“, он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в черном чемодане человек в костюме охраны. После этого на сцене вспыхнули огни фейерверка», — уточнило издание.
После этого люди стали кричать и аплодировать. Добавим, что выступление показали на одном из федеральных каналов.
Ранее Леонид Агутин показал дочь от первого брака. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.