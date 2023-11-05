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Posted 5 ноября 2023, 06:13

Published 5 ноября 2023, 06:13

Modified 5 ноября 2023, 06:22

Updated 5 ноября 2023, 06:22

Певец SHAMAN в конце выступления нажал муляж красной «ядерной кнопки»

Певец SHAMAN в конце выступления нажал муляж красной «ядерной кнопки»

5 ноября 2023, 06:13
Фото: 1MI.
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, нажал на вынесенный на сцену муляж красной кнопки, пишет Regnum.

Певец дал сольный концерт в Санкт-Петербурге. Издание сообщило, что в ходе своего выступления он нажал на символическую «красную кнопку».

«Когда певец спел фразу „Я русский“, он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в черном чемодане человек в костюме охраны. После этого на сцене вспыхнули огни фейерверка», — уточнило издание.

После этого люди стали кричать и аплодировать. Добавим, что выступление показали на одном из федеральных каналов.

Ранее Леонид Агутин показал дочь от первого брака. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Санкт-Петербург#Кнопка
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