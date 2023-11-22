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Posted 22 ноября 2023, 10:23

Published 22 ноября 2023, 10:23

Modified 22 ноября 2023, 10:29

Updated 22 ноября 2023, 10:29

Певца Шарлота, который сжег российский паспорт, задержали в Петербурге

В Петербурге назвали подробности задержания певца Шарлота, который сжег паспорт РФ

22 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI.

Певца Шарлота, который сжег российский паспорт, задержали в Петербурге

Певец Эдуард Шарлот, который публично уничтожил свой российский паспорт, вернулся из Армении в Россию, сообщает Lenta.ру.

При прилете в аэропорт Санкт-Петербурга его встретили полицейские и отвели в служебное помещение.

Издание пишет, что артист уничтожил российский паспорт и планировал отправиться в Киев. По данным Lenta, он заявил, что больше не считает себя гражданином России.

Однако теперь он решил вернуться в Россию и обратился к своим подписчикам за финансовой поддержкой.

«Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его встретили полицейские, которые отвели его в помещение для проведения проверки. Артиста в наручниках сопровождали представители правоохранительных органов. Он не взял с собой никакого багажа или ручной клади», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время допроса певец заявил, что сжег свой паспорт из-за ложной информации, в которую он поверил. Он извинился и обещал, что больше такого не повторится.

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