В Петербурге назвали подробности задержания певца Шарлота, который сжег паспорт РФ

Posted 22 ноября 2023, 10:23
Published 22 ноября 2023, 10:23
Modified 22 ноября 2023, 10:29
Updated 22 ноября 2023, 10:29
При прилете в аэропорт Санкт-Петербурга его встретили полицейские и отвели в служебное помещение.
Издание пишет, что артист уничтожил российский паспорт и планировал отправиться в Киев. По данным Lenta, он заявил, что больше не считает себя гражданином России.
Однако теперь он решил вернуться в Россию и обратился к своим подписчикам за финансовой поддержкой.
«Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его встретили полицейские, которые отвели его в помещение для проведения проверки. Артиста в наручниках сопровождали представители правоохранительных органов. Он не взял с собой никакого багажа или ручной клади», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время допроса певец заявил, что сжег свой паспорт из-за ложной информации, в которую он поверил. Он извинился и обещал, что больше такого не повторится.