В Петербурге назвали подробности задержания певца Шарлота, который сжег паспорт РФ

При прилете в аэропорт Санкт-Петербурга его встретили полицейские и отвели в служебное помещение.



Издание пишет, что артист уничтожил российский паспорт и планировал отправиться в Киев. По данным Lenta, он заявил, что больше не считает себя гражданином России.



Однако теперь он решил вернуться в Россию и обратился к своим подписчикам за финансовой поддержкой.



«Когда Шарлот прилетел в аэропорт Пулково, его встретили полицейские, которые отвели его в помещение для проведения проверки. Артиста в наручниках сопровождали представители правоохранительных органов. Он не взял с собой никакого багажа или ручной клади», — сказано в сообщении.