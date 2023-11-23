Арестованного в Петербурге певца Шарлота заподозрили в покупке военного билета

Posted 23 ноября 2023, 09:29
Published 23 ноября 2023, 09:29
Modified 23 ноября 2023, 09:37
Updated 23 ноября 2023, 09:37
Певца признали непригодным для военной службы в ВС РФ из-за плоскостопия, которое выявили медики. Telegram-канал пишет, что есть одна тонкость — у Шарлота уже имеется военный билет, который он мог приобрести.
«Как только ему было объявлено о статусе „непригоден“, он сообщил о своем намерении вернуться в Россию. Теперь началась проверка на предмет подозрений в даче взятки в крупном размере за приобретение военного билета», — сказано в сообщении.
Канал уточнил, что Шарлот хвастался своим военным билетом задолго до прохождения медицинского осмотра.
По информации из СМИ, в июне этого года музыкант опубликовал видео, где он продемонстрировал акт сжигания своего российского паспорта. В этом ролике он заявил, что больше не является гражданином России и намеревается уехать в Киев. Однако уже в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи в приобретении обратного билета на родину.