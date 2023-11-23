Арестованного в Петербурге певца Шарлота заподозрили в покупке военного билета

По информации из СМИ, в июне этого года музыкант опубликовал видео, где он продемонстрировал акт сжигания своего российского паспорта. В этом ролике он заявил, что больше не является гражданином России и намеревается уехать в Киев. Однако уже в середине ноября он обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи в приобретении обратного билета на родину.