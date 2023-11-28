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Posted 27 ноября 2023, 22:24

Published 27 ноября 2023, 22:24

Modified 27 ноября 2023, 22:26

Updated 27 ноября 2023, 22:26

Съезд строителей перенесли на новую дату

Съезд строителей перенесли на новую дату

27 ноября 2023, 22:24
Фото: Midjourney.
Стала известна новая дата проведения XXI съезда строителей Санкт-Петербурга, он состоится 14 декабря, сообщили в Союзе строительных объединений и организаций.

Мероприятие пройдет в атриуме исторического парка «Россия — моя история» на Бассейной улице.

В работе съезда планируют принять участие губернатор Петербурга Александр Беглов, руководители строительного блока городского правительства, а также представители строительных организаций.

Предполагается, что там будут подведены итоги инвестиционно-строительной сферы за год и сформированы планы на будущее.

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