Съезд строителей перенесли на новую дату

Posted 27 ноября 2023, 22:24
Published 27 ноября 2023, 22:24
Modified 27 ноября 2023, 22:26
Updated 27 ноября 2023, 22:26
Мероприятие пройдет в атриуме исторического парка «Россия — моя история» на Бассейной улице.
В работе съезда планируют принять участие губернатор Петербурга Александр Беглов, руководители строительного блока городского правительства, а также представители строительных организаций.
Предполагается, что там будут подведены итоги инвестиционно-строительной сферы за год и сформированы планы на будущее.