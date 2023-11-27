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Posted 27 ноября 2023, 13:01

Published 27 ноября 2023, 13:01

Modified 28 ноября 2023, 07:21

Updated 28 ноября 2023, 07:21

Лимиты по льготной ипотеке хотят увеличить в Санкт-Петербурге

Лимиты по льготной ипотеке хотят увеличить в Санкт-Петербурге

27 ноября 2023, 13:01
Фото: 1MI.
В России, в том числе Санкт-Петербурге, хотят увеличить лимит выдач льготной ипотеки, пишут «Известия» со ссылкой на информацию Минфина.

Издание пишет, что для этого готовится специальное постановление. Причиной увеличения финансирования стали повышение ключевой ставки и рост спроса на государственные программы.

В августе–сентябре, когда ключевая ставка резко выросла с 8,5% до 13%, на льготную ипотеку было большое количество заявок. В результате, в августе был достигнут исторический максимум по предоставлению ипотечных кредитов по государственным программам. Из-за этого банковские лимиты стали расходоваться быстрее.

Общий лимит, доступный для льготной ипотеки на новостройки под 8%, составлял 5 триллионов рублей. Для семейной ипотеки под 6% это было 3,4 триллиона. Эти средства были распределены между банками.

«Растущий спрос и неопределенность в связи с тем, когда будет принято постановление правительства о расширении общей суммы, увеличивают вероятность того, что этих средств может не хватить», — уточнило издание со ссылкой на слова экспертов.

#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Санкт-Петербург#Ипотека
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