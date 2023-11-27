Лимиты по льготной ипотеке хотят увеличить в Санкт-Петербурге

Posted 27 ноября 2023, 13:01
Published 27 ноября 2023, 13:01
Modified 28 ноября 2023, 07:21
Updated 28 ноября 2023, 07:21
Издание пишет, что для этого готовится специальное постановление. Причиной увеличения финансирования стали повышение ключевой ставки и рост спроса на государственные программы.
В августе–сентябре, когда ключевая ставка резко выросла с 8,5% до 13%, на льготную ипотеку было большое количество заявок. В результате, в августе был достигнут исторический максимум по предоставлению ипотечных кредитов по государственным программам. Из-за этого банковские лимиты стали расходоваться быстрее.
Общий лимит, доступный для льготной ипотеки на новостройки под 8%, составлял 5 триллионов рублей. Для семейной ипотеки под 6% это было 3,4 триллиона. Эти средства были распределены между банками.
«Растущий спрос и неопределенность в связи с тем, когда будет принято постановление правительства о расширении общей суммы, увеличивают вероятность того, что этих средств может не хватить», — уточнило издание со ссылкой на слова экспертов.