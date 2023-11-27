В Санкт-Петербурге возобновят производство автомобилей Hyundai и Kia

Издание пишет, что дилерский центр АГР в лице компании «Авилон» планирует завершить сделку по покупке завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге в начале следующего года. Ожидается, что производство будет запущено в конце января 2024 года.



В ближайшие полтора года на заводе планируется производство автомобилей под маркой «корейцев». Для этого у ХММР уже есть достаточное количество компонентов на сборку около 70 000 автомобилей. В случае нехватки комплектующих, их можно будет приобрести в Казахстане.



«На заводе будут возобновлены сборка моделей Hyundai и Kia, но под новым брендом GAC, так как лицензия на использование этих марок не была продлена корейскими производителями», — говорится в публикации.