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Posted 27 ноября 2023, 14:57

Published 27 ноября 2023, 14:57

Modified 27 ноября 2023, 15:05

Updated 27 ноября 2023, 15:05

В Санкт-Петербурге возобновят производство автомобилей Hyundai и Kia

В Санкт-Петербурге возобновят производство автомобилей Hyundai и Kia

27 ноября 2023, 14:57
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге снова начнут выпускать машины Hyundai и Kia, сообщает «Автовзгляд».

Издание пишет, что дилерский центр АГР в лице компании «Авилон» планирует завершить сделку по покупке завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге в начале следующего года. Ожидается, что производство будет запущено в конце января 2024 года.

В ближайшие полтора года на заводе планируется производство автомобилей под маркой «корейцев». Для этого у ХММР уже есть достаточное количество компонентов на сборку около 70 000 автомобилей. В случае нехватки комплектующих, их можно будет приобрести в Казахстане.

«На заводе будут возобновлены сборка моделей Hyundai и Kia, но под новым брендом GAC, так как лицензия на использование этих марок не была продлена корейскими производителями», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Автомобили#Дилерский центр
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