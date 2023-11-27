Система платных парковок в Петербурге возобновила работу после сбоя

В понедельник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошел сбой в работе платных парковок. Проблемы начались около половины девятого утра, но уже к 9:15 ситуация была нормализована и система продолжила работу в прежнем режиме.



Важно отметить, что во время сбоя штрафы за неоплату парковки не выставлялись. Однако после восстановления работы системы автовладельцам предоставлялось 30 минут на оплату парковочной сессии.