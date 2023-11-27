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Posted 27 ноября 2023, 15:10

Published 27 ноября 2023, 15:10

Modified 27 ноября 2023, 15:17

Updated 27 ноября 2023, 15:17

Система платных парковок в Петербурге возобновила работу после сбоя

Система платных парковок в Петербурге возобновила работу после сбоя

27 ноября 2023, 15:10
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге снова полноценно заработала система платных парковок, в которой возникли проблемы, сообщает «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

В понедельник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошел сбой в работе платных парковок. Проблемы начались около половины девятого утра, но уже к 9:15 ситуация была нормализована и система продолжила работу в прежнем режиме.

Важно отметить, что во время сбоя штрафы за неоплату парковки не выставлялись. Однако после восстановления работы системы автовладельцам предоставлялось 30 минут на оплату парковочной сессии.

Добавим, что изначально автолюбителей предупреждали о том, что система функционирует неустойчиво и могут возникать технические сбои при оплате. С чем это было связано, не раскрывалось.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Петербург
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