В Петербурге главврача обвинили в смерти пациентки после пластики

Posted 27 ноября 2023, 18:15
Published 27 ноября 2023, 18:15
Modified 27 ноября 2023, 18:18
Updated 27 ноября 2023, 18:18
Главному врачу клиники «Абриелль» предъявили обвинение по делу об оказании небезопасных услуг.
47-летней пациентке сделали в начале сентября в этой клинике комплекс операций —блефаропластику, липофилинг, липосакцию и абдоминопластику. После резкого ухудшения здоровья ее госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, где она и скончалась 9 сентября.
При этом сообщалось, что врачи клиники продолжали уверять родных пациентки, что с ней всё в порядке, даже когда она перестала выходить на связь, пишет Shot. На контакт с мужем и дочерью погибшей медики шли не особо охотно.