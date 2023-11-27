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Posted 27 ноября 2023, 18:15

Published 27 ноября 2023, 18:15

Modified 27 ноября 2023, 18:18

Updated 27 ноября 2023, 18:18

В Петербурге главврача обвинили в смерти пациентки после пластики

В Петербурге главврача обвинили в смерти пациентки после пластики

27 ноября 2023, 18:15
Фото: 1MI.
Женщине сделали несколько пластических операций в частной клинике, после которых она почувствовала себя плохо, а потом умерла через несколько дней от отека мозга, сообщили в городском главке СК РФ.

Главному врачу клиники «Абриелль» предъявили обвинение по делу об оказании небезопасных услуг.

47-летней пациентке сделали в начале сентября в этой клинике комплекс операций —блефаропластику, липофилинг, липосакцию и абдоминопластику. После резкого ухудшения здоровья ее госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, где она и скончалась 9 сентября.

При этом сообщалось, что врачи клиники продолжали уверять родных пациентки, что с ней всё в порядке, даже когда она перестала выходить на связь, пишет Shot. На контакт с мужем и дочерью погибшей медики шли не особо охотно.

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