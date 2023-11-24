Экс-премьера Михаила Касьянова внесли в список иноагентов

По данным Минюста, он «выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Кроме того, он «наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом „Антивоенного Комитета России“ — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации».