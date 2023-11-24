Экс-премьера Михаила Касьянова внесли в список иноагентов

Posted 24 ноября 2023, 18:14
Published 24 ноября 2023, 18:14
Modified 24 ноября 2023, 18:26
Updated 24 ноября 2023, 18:26
Касьянову вменили участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и распространение фейков о решениях и политике российских властей.
По данным Минюста, он «выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Кроме того, он «наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом „Антивоенного Комитета России“ — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации».
При этом из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».
Сейчас в реестре иноагентов числится уже более 700 физлиц и организаций. Среди них много известных личностей, шоуменов, певцов и журналистов, замеченных в антироссийских высказываниях, в том числе из-за рубежа.
Ранее была разработана инициатива о запрете на въезд в Россию иноагентам из-за рубежа, если они продолжают выступать с критикой президентских и правительственных решений.