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Posted 24 ноября 2023, 18:14

Published 24 ноября 2023, 18:14

Modified 24 ноября 2023, 18:26

Updated 24 ноября 2023, 18:26

Экс-премьера Михаила Касьянова внесли в список иноагентов

Экс-премьера Михаила Касьянова внесли в список иноагентов

24 ноября 2023, 18:14
Фото: Midjourney.
Минюст также пополнил список иноагентов, включив в него журналистов Илью Давлятчина (проект «Можем объяснить») и Идриса Юсупова, а также историка Илью Венявкина и ООО «Люди».

Касьянову вменили участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и распространение фейков о решениях и политике российских властей.

По данным Минюста, он «выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Кроме того, он «наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом „Антивоенного Комитета России“ — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации».

При этом из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Сейчас в реестре иноагентов числится уже более 700 физлиц и организаций. Среди них много известных личностей, шоуменов, певцов и журналистов, замеченных в антироссийских высказываниях, в том числе из-за рубежа.

Ранее была разработана инициатива о запрете на въезд в Россию иноагентам из-за рубежа, если они продолжают выступать с критикой президентских и правительственных решений.

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